"Она даёт мне деньги": Шаляпин рассказал, почему на самом деле спит с бабушками

То, что российский певец Прохор Шаляпин предпочитает женщин постарше, ни для кого не секрет. Не так давно он наконец рассказал, почему на самом деле более охотно вступал в отношения с избранницами в возрасте. Оказалось, что делал он это ради денег и медийности. Откровенными подробностями личной жизни исполнитель поделился в интервью с журналистом Константином Долговым.

"У меня вот эта "петрушка" (скандальная репутация в связи с любовными похождениями. — Прим. Life.ru) — она даёт мне деньги, конечно. Я хотя бы не думаю об элементарном, но с другой стороны — ты заложник. Сколько я эфиров просидел на центральных каналах? Мне отводили место, как говорится, прости Господи, у параши с этой желтухой. И я вынужден был там сниматься, потому что иначе бы меня забыли, иначе бы я не заработал, иначе бы у меня не было квартиры в Москве", — рассказал Прохор Шаляпин.