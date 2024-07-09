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8 июля, 21:51

"Она даёт мне деньги": Шаляпин рассказал, почему на самом деле спит с бабушками

Прохор Шаляпин признался, что встречался с пожилыми женщинами ради медийности

Певец Прохор Шаляпин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @shalyapin_official

Певец Прохор Шаляпин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @shalyapin_official

То, что российский певец Прохор Шаляпин предпочитает женщин постарше, ни для кого не секрет. Не так давно он наконец рассказал, почему на самом деле более охотно вступал в отношения с избранницами в возрасте. Оказалось, что делал он это ради денег и медийности. Откровенными подробностями личной жизни исполнитель поделился в интервью с журналистом Константином Долговым.

"У меня вот эта "петрушка" (скандальная репутация в связи с любовными похождениями. — Прим. Life.ru) — она даёт мне деньги, конечно. Я хотя бы не думаю об элементарном, но с другой стороны — ты заложник. Сколько я эфиров просидел на центральных каналах? Мне отводили место, как говорится, прости Господи, у параши с этой желтухой. И я вынужден был там сниматься, потому что иначе бы меня забыли, иначе бы я не заработал, иначе бы у меня не было квартиры в Москве",  рассказал Прохор Шаляпин.

Со слов артиста, отсутствие влиятельных связей в индустрии развлечений вынудило его вести скандальный образ жизни. Именно так исполнитель начал вступать в отношения с возрастными женщинами. Будучи постоянно на виду, он оставался популярным и обсуждаемым.

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Ранее Life.ru рассказал, как Прохор Шаляпин и Анастасия Волочкова вместе оказались на сеновале. Излюбленная парочка российских фриков переоделась в исконно русские костюмы и запечатлела этот момент на камеру.

Мария Любицкая
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