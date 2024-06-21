Прохор Шаляпин затащил Волочкову на сеновал: Видео новых ролевых игр звёзд
Любимая парочка отечественных фриков — народный певец и бывшая балерина Большого театра — на этот раз переоделась в костюмы русичей и отправилась отдыхать на сеновал. Зачем и почему Шаляпин и Волочкова решили заснять этот момент на камеру — в материале Life.ru.
Сначала Настя Волочкова неожиданно ударилась в любовь к русичам и променяла свой роскошный дворец на сено, а потом ещё устроила шпагатный перформанс в стиле Древней Руси. Вот только почему-то решила сделать это в микробикини, чтобы издалека казалось, что Анастасия на шпагате сидит голышом. Что за задумка и почему именно такие декорации — Волочкова пока не рассказывает, держит интригу в тайне и только дразнит поклонников вот такими фотографиями.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_art
Но беда не приходит одна, как известно! Народные гулянья Анастасии не только перекочевали на сеновал — прима-балерина ещё и обзавелась на это время молодым кавалером. К счастью, уже одетая Волочкова появилась в кадре видео Прохора Шаляпина — певца в народном стиле, дамского угодника, ловеласа и любителя дам постарше.
Дамский угодник Прохор Шаляпин затащил Волочкову на сеновал. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shalyapin_official
Может, парочка знаменитостей решила снять клип? Или они вместе "случайно" оказались в одном месте и в одно время? К сожалению, мы не знаем. Видно только, что Прохор и Настя отлично проводят время, валяясь на сеновале переодетыми в русские народные одеяния. Если это их новые ролевые игры — не смеем осуждать, а если подготовка творческого видео, то ждём с нетерпением!
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shalyapin_official, © Shutterstock / FOTODOM / Chepko Danil Vitalevich