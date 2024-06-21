Прохор Шаляпин затащил Волочкову на сеновал: Видео новых ролевых игр звёзд

Сначала Настя Волочкова неожиданно ударилась в любовь к русичам и променяла свой роскошный дворец на сено, а потом ещё устроила шпагатный перформанс в стиле Древней Руси. Вот только почему-то решила сделать это в микробикини, чтобы издалека казалось, что Анастасия на шпагате сидит голышом. Что за задумка и почему именно такие декорации — Волочкова пока не рассказывает, держит интригу в тайне и только дразнит поклонников вот такими фотографиями.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_art

Но беда не приходит одна, как известно! Народные гулянья Анастасии не только перекочевали на сеновал — прима-балерина ещё и обзавелась на это время молодым кавалером. К счастью, уже одетая Волочкова появилась в кадре видео Прохора Шаляпина — певца в народном стиле, дамского угодника, ловеласа и любителя дам постарше.

Дамский угодник Прохор Шаляпин затащил Волочкову на сеновал. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shalyapin_official