Стилист Лисовец рассказал, что покойный Егор Зайцев напоминал ему байкера
Стилист и телеведущий Владислав Лисовец признался, что видел сына покойного модельера Вячеслава Зайцева всего несколько раз, но этого было достаточно для того, чтобы для себя составить образ этого мужчины. По словам собеседника NEWS.ru, Егор Зайцев был спокойным, уравновешенным и даже замкнутым человеком, а внешне напоминал байкера.
"Обычный человек, который был очень похож на байкера", — поделился воспоминаниями он.
Напомним, что Егор Зайцев долгое время боролся с онкологическим заболеванием и скончался в день рождения Дома моды своего отца. Последние часы жизни наследник модельера провёл в городской клинической больнице № 52. Его похоронят 22 июня на Жегаловском кладбище в Щёлкове.