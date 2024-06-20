Красный Диор: Кому достанется наследство модельера Зайцева после смерти его сына В день рождения Дома моды Славы Зайцева скончался его единственный сын Егор Зайцев. 64-летний руководитель модельного агентства Zaitsev’s model management пережил отца всего на год с небольшим. Кто получит активы модельера? 20 июня, 15:15 3155 3155 В день рождения Дома моды Славы Зайцева скончался его единственный сын Егор Зайцев. Коллаж © Life. Обложка © VK / Московский Дом Моды Slava Zaitsev, © zoon

Сын кутюрье длительное время боролся с онкологическим заболеванием. Ранее Егор болел коронавирусом, а позже у него был обнаружен рак в толстом кишечнике и образования в лёгких.

Зайцев-младший — выпускник Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина. С 2019 года работал в отцовском Доме моды генеральным директором. У него была своя линия одежды YeZ, а также он был избран членом-корреспондентом Российской академии художеств от отделения дизайна. Любил мотоциклы и состоял в клубе "Ночные волки".

Почему сын и отец Зайцевы не общались друг с другом

В последние годы семья прославленного модельера между собой практически не общалась. Фото © ТАСС / Николь Сергиенко

В последние годы семья прославленного модельера между собой практически не общалась. В кругу мэтра говорили, из-за того, что Зайцев-старший как-то объявил наследницей своей бизнес-империи внучку Марусю, а не Егора. Тот обиделся и вычеркнул отца из жизни.

Мол, именно поэтому сын похоронил отца не на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище, где покоятся знаменитости, а нашёл бесплатный участок рядом с одной из подмосковных деревень в Щёлковском районе. Могила оказалась на краю погоста рядом с дорогой, а "фотография мэтра глядит в общественный туалет".

В свою очередь сам Зайцев-младший настаивал, что его отец вместо родни проводил время в компании посторонних и неоднозначных людей. И они активно пользовались его беспомощностью.

У модельера была прогрессирующая болезнь Паркинсона. Он с трудом передвигался, а речь стала бессвязной. В то время в особняке Зайцева поселилась некая Галина Гарафутдинова со своими взрослыми детьми, Лучаной и Тимуром. Они регулярно публиковали видеоролики в аккаунте в "Тиктоке", где танцуют и дурачатся на фоне беспомощного Зайцева.

— Это мошенники, и сейчас папу окружает очень много таких мошенников, — говорил тогда Егор Зайцев. Он имел в виду не только семью Гарафутдиновых, но и братьев Вадима и Алмаза Хусаиновых — организаторов одного из последних дней рождения модельера, на который собрались многие знаменитости. Например, Алла Пугачёва и Максим Галкин*. Впрочем, на это мероприятие мог попасть любой человек, достаточно было купить билет, который стоил 15 тыс. рублей.

Слава Зайцев с сыном Егором на очередном показе. Фото © Gettyimages / NATALIA KOLESNIKOVA

В тот вечер между роднёй модельера и его новыми друзьями едва не вспыхнула драка. Хусаиновы были недовольны тем, что Егор Зайцев как директор модного дома отказался брать на показ их знакомых моделей, не подходящих по росту. Конфликт закончился вызовом полиции. Якобы Алмаз Хусаинов рвался в примерочную и угрожал: "Что значит неформат, как ты смеешь? Одна из моделей — моя невеста!"

Интересно, как Вадим Хусаинов прокомментировал SHOT сообщение о смерти Егора Зайцева.

— Это большая трагедия для Дома моды и для всей нашей страны в целом, — заявил он.

Хусаиновы известны тем, что устраивают светские мероприятия, куда приглашают пожилых звёзд со всего мира, — в Сети есть их совместные фотографии, например, с Пьером Карденом и Эриком Робертсом. Но чаще всего их почётным гостем выступал именно Вячеслав Зайцев. Снимки в обнимку с легендарным советским кутюрье Хусаиновы публиковали регулярно на протяжении последних четырёх-пяти лет.

Что осталось после Вячеслава Зайцева

С развитием болезни у Вячеслава Зайцева у него всё меньше оставалось сил следить за своими активами: у Дома моды образовались большие долги по зарплатам и перед городом около ста миллионов рублей. С подачи замдиректора дома Расула Ахмедова трёхэтажное здание с рабочим кабинетом Зайцева было продано, после чего там открылся стоматологический кабинет.

По словам Егора Зайцева, после смерти отца он начал восстанавливать семейное предприятие и даже погасил его многомиллионные долги. Возможно, просто хотел поддержать репутацию хозяйственного сына, ведь ряд СМИ ещё при жизни кутюрье сообщали, что Вячеслав Зайцев возрождает свой Дом моды и планирует заняться созданием новой коллекции. Он сам закрыл все долги дома и планирует восстановить всё то, что было утрачено.

Речь идёт о спасении наиболее ценного актива семьи Зайцева — многоэтажного здания на проспекте Мира, в котором и располагалась империя кутюрье. За долги часть помещений пришлось продать, а часть — сдать в аренду. Сейчас только кадастровая стоимость недвижимости площадью почти десять тысяч квадратных метров составляет полтора миллиарда рублей. Рыночная цена с учётом расположения в престижном районе Москвы будет намного выше.

После Зайцева-старшего остался трёхэтажный загородный дом в посёлке Каблуково. Под ним почти полтора гектара земли, которую мэтр взял в аренду на 50 лет. Эта дача позиционируется как "творческий центр" и "музей-усадьба". Вероятно, потомкам модельера однажды предстоит решать вопросы собственности с государством.

Ещё одним активом остаётся квартира модельера, расположенная прямо на Арбате. Здесь на втором этаже находится двушка площадью 84 квадрата. Сейчас её занимает старшая дочь Егора Зайцева — Маруся — любимая внучка, которой дед и пообещал свою бизнес-империю. Коммерческая стоимость такой недвижимости около 35 миллионов рублей.

Кто наследники Вячеслава Зайцева

Доподлинно неизвестно, составил ли кутюрье завещание. Если нет, то по закону наследником всей собственности должен был стать единственный ребёнок Вячеслава Зайцева — Егор.

После его смерти на наследство могут претендовать 30-летняя Мария и 15-летняя Анастасия Зайцевы. Про старшую соседи рассказывали, что она якобы живёт в квартире с дворняжкой и двумя мужчинами. Один из них когда-то работал моделью в Доме моды деда. Сама Маруся якобы добрая и милая девушка, а вот друзья "не от мира сего". Со своим отцом — Егором — она не общалась так же, как и он со своим. Маруся обвиняла его в том, что отец не участвует в жизни деда.

Модельер Вячеслав Зайцев, его сын Егор (справа) и внучка Маруся. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Сама Маруся ранее числилась в совете директоров в Доме моды Вячеслава Зайцева. Кроме этого у неё было ИП, работавшее в сфере пошива и продажи одежды. Оно просуществовало чуть менее семи лет и было ликвидировано по её решению. С тех пор девушка бизнес не вела. В Сети можно найти упоминания, что она работала по найму, однако некоторые таблоиды писали, что она якобы живёт на иждивении родни.

Впрочем, недавно свои права на собственность Зайцева-старшего неожиданно заявил модель его дома Эдуард Кривенко. Ещё летом прошлого года он появился в одной из телепередач с папкой, в которой, по его словам, лежало завещание Вячеслава Зайцева. Якобы кутюрье всё своё наследство оставил именно ему. Впрочем, текст документа модель пока так и не опубликовал.

Сможет ли возродиться Дом моды Зайцева? 0 Вряд ли, потому что активы оказались не у тех людей Может. Многие модельеры умерли, а их Дома моды процветают Мода Зайцева морально устарела, а новых дизайнеров у него не было Я не следил за творчеством Зайцева, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов