Названо место, где могут похоронить сына Вячеслава Зайцева
Regions: Егора Зайцева могут похоронить рядом с отцом на Жегаловском кладбище
Егор Зайцев. Обложка © Wikipedia
Сына модельера Вячеслава Зайцева Егора могут похоронить рядом с отцом — на Жегаловском кладбище в подмосковном Щёлкове. Об этом заявил один из знакомых семьи.
"Когда в апреле прошлого года кутюрье умер, то велись споры по поводу того, где должна быть его могила. Многие предполагали, что это будут престижные Новодевичье или Троекуровское кладбища, но Егор сказал, что нет, у нас есть кладбище в Щёлково, отцу не нужна суета, он от неё устал. В общем-то, Егор настоял на своём, хотя многие его тогда не поняли", — отметил он в беседе с интернет-изданием Regions.
Последний год Егор Зайцев занимался установкой памятника на могиле отца. По некоторым данным, его похоронят 22 июня.
Как сообщал Life.ru, Егор Зайцев умер в день рождения Дома моды своего отца. Наследнику известного модельера было 64 года. Он долгое время страдал онкологическим заболеванием. Последние часы своей жизни Егор Зайцев провёл в городской клинической больнице № 52. Вячеслав Зайцев, напомним, умер 30 апреля 2023 года.