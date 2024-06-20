Названо место, где могут похоронить сына Вячеслава Зайцева

"Когда в апреле прошлого года кутюрье умер, то велись споры по поводу того, где должна быть его могила. Многие предполагали, что это будут престижные Новодевичье или Троекуровское кладбища, но Егор сказал, что нет, у нас есть кладбище в Щёлково, отцу не нужна суета, он от неё устал. В общем-то, Егор настоял на своём, хотя многие его тогда не поняли", — отметил он в беседе с интернет-изданием Regions.