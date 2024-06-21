Life.ru узнал о состоянии Отара Кушанашвили, у которого вчера выявили опухоль

Состояние журналиста Отара Кушанашвили, у которого накануне во время операции обнаружили опухоль брюшной полости, стабилизировалось. По данным SHOT, шоумен в сознании, он восстанавливается после хирургического вмешательства.

Как рассказала сестра Отара, через неделю будут готовы результаты биопсии, которая покажет, злокачественная опухоль или нет.