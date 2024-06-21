Life.ru узнал о состоянии Отара Кушанашвили, у которого вчера выявили опухоль
Состояние Отара Кушанашвили стабилизировалось после операции
Отар Кушанашвили. Обложка © Елена Никитченко / ТАСС
Состояние журналиста Отара Кушанашвили, у которого накануне во время операции обнаружили опухоль брюшной полости, стабилизировалось. По данным SHOT, шоумен в сознании, он восстанавливается после хирургического вмешательства.
Как рассказала сестра Отара, через неделю будут готовы результаты биопсии, которая покажет, злокачественная опухоль или нет.
О выписке из больницы Кушанашвили пока речь не идёт. Ведущему предстоит пройти множество обследований на сопутствующие заболевания. Перед госпитализацией шоумен сам говорил, что его здоровье в последнее время сильно подкосилось.
Напомним, в четверг, 20 июня, телеведущий Отар Кушанашвили был экстренно госпитализирован в подмосковном Красногорске. Шоумену поставили предварительный диагноз: цирроз печени. Кроме того, ведущему диагностировали острую непроходимость кишечника и решили сделать срочную операцию. В ходе вмешательства врачи обнаружили у журналиста опухоль.