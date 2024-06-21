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21 июня, 07:41

Life.ru узнал о состоянии Отара Кушанашвили, у которого вчера выявили опухоль

Состояние Отара Кушанашвили стабилизировалось после операции

Отар Кушанашвили. Обложка © Елена Никитченко / ТАСС

Отар Кушанашвили. Обложка © Елена Никитченко / ТАСС

Состояние журналиста Отара Кушанашвили, у которого накануне во время операции обнаружили опухоль брюшной полости, стабилизировалось. По данным SHOT, шоумен в сознании, он восстанавливается после хирургического вмешательства.

Как рассказала сестра Отара, через неделю будут готовы результаты биопсии, которая покажет, злокачественная опухоль или нет.

О выписке из больницы Кушанашвили пока речь не идёт. Ведущему предстоит пройти множество обследований на сопутствующие заболевания. Перед госпитализацией шоумен сам говорил, что его здоровье в последнее время сильно подкосилось.

Хирург объяснил, чем опасен диагноз Отара Кушанашвили и в каких случаях нужна срочная операция
Хирург объяснил, чем опасен диагноз Отара Кушанашвили и в каких случаях нужна срочная операция

Напомним, в четверг, 20 июня, телеведущий Отар Кушанашвили был экстренно госпитализирован в подмосковном Красногорске. Шоумену поставили предварительный диагноз: цирроз печени. Кроме того, ведущему диагностировали острую непроходимость кишечника и решили сделать срочную операцию. В ходе вмешательства врачи обнаружили у журналиста опухоль.

Александра Вишнякова
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