85-летнему Каневскому из "Следствие вели..." поставили страшный диагноз

Врачи обнаружили раковую опухоль у телеведущего Леонида Каневского. Mash пишет, что в течение последних нескольких лет артист не раз жаловался на болевые ощущения в области малого таза.

По информации телеграм-канала, медики нашли подозрительное новообразование в ходе планового обследования. Анализы показали, что оно злокачественное. Однако удалять опухоль не стали, так как она не несёт угрозы для здоровья ведущего программы "Следствие вели...".

Ещё одна причина не прибегать к хирургическому вмешательству — возраст пациента: Каневскому 85 лет. Кроме того, у телеведущего проблемы с ногами, которые выражаются в сниженной чувствительности и затруднённой двигательной активности после эндопротезирования правого и левого тазобедренных суставов. Телеведущему выписали направление к онкоспециалисту, теперь он должен будет встать на учёт и раз в пару месяцев проходить обследования.