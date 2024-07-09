85-летнему Каневскому из "Следствие вели..." поставили страшный диагноз
Mash: У телеведущего Леонида Каневского нашли злокачественную опухоль
Телеведущий Леонид Каневский. Обложка © ТАСС / Геодакян Артём
Врачи обнаружили раковую опухоль у телеведущего Леонида Каневского. Mash пишет, что в течение последних нескольких лет артист не раз жаловался на болевые ощущения в области малого таза.
По информации телеграм-канала, медики нашли подозрительное новообразование в ходе планового обследования. Анализы показали, что оно злокачественное. Однако удалять опухоль не стали, так как она не несёт угрозы для здоровья ведущего программы "Следствие вели...".
Ещё одна причина не прибегать к хирургическому вмешательству — возраст пациента: Каневскому 85 лет. Кроме того, у телеведущего проблемы с ногами, которые выражаются в сниженной чувствительности и затруднённой двигательной активности после эндопротезирования правого и левого тазобедренных суставов. Телеведущему выписали направление к онкоспециалисту, теперь он должен будет встать на учёт и раз в пару месяцев проходить обследования.
К сожалению, в этом месяце уже появлялись сообщения об аналогичных проблемах со здоровьем у коллеги Каневского по "Бриллиантовой руке". Как рассказывал Life.ru, врачи выявили опухоль при обследовании у заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной. В отличие от Каневского, 84-летней актрисе без операции не обойтись.