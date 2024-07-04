Злой рок "Бриллиантовой руки": У актрисы Светланы Светличной нашли опухоль
УЗИ показало трёхсантиметровую опухоль у актрисы Светланы Светличной
Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Щербак Александр
Во время обследования медики нашли у заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной болезненное новообразование под нижней челюстью. Ей предстоит операция. Об этом сообщает Mash.
Последний месяц Светличная жаловалась на ноющую боль в левом ухе, из-за которой было решено пройти медицинское обследование. Врачи обнаружили на шее актрисы увеличенные вдвое лимфоузлы, а УЗИ показало опухоль размером три сантиметра.
84-летняя киноактриса была направлена к онкологу, чтобы тот назначил гистологию и подобрал план лечения. По предварительной информации, её готовят к операции, но сперва Светличной необходимо сделать КТ.
В конце марта звезда "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная перенесла острый инфаркт миокарда. Приступ серьёзно пошатнул здоровье актрисы, которой даже пришлось привыкать к инвалидной коляске. Позднее её состояние настолько ухудшилось, что звезда советского кино перестала есть и пить.