Злой рок "Бриллиантовой руки": У актрисы Светланы Светличной нашли опухоль

Во время обследования медики нашли у заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной болезненное новообразование под нижней челюстью. Ей предстоит операция. Об этом сообщает Mash.

Последний месяц Светличная жаловалась на ноющую боль в левом ухе, из-за которой было решено пройти медицинское обследование. Врачи обнаружили на шее актрисы увеличенные вдвое лимфоузлы, а УЗИ показало опухоль размером три сантиметра.