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21 мая, 05:10

Новая напасть: Звезда "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная опять госпитализирована

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная экстренно госпитализирована

На днях Светлане Светличной исполнилось 83 года. Обложка © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

На днях Светлане Светличной исполнилось 83 года. Обложка © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная экстренно госпитализирована в московскую больницу. По данным SHOT, врачи диагностировали у звезды "Бриллиантовой руки" болезни почек и лёгких, назначена интенсивная терапия.

84-летняя звезда советского экрана была срочно переведена из психиатрической больницы, где она находилась уже длительное время. По прогнозам, актрисе предстоит продолжительное лечение.

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Напомним, что совсем недавно, в конце марта, Светлана Светличная перенесла инфаркт миокрада. Приступ серьёзно подкосил здоровье актрисы, она перестала ходить, пересела в инвалидную коляску, а позже состояние настолько ухудшилось, что звезда перестала есть и пить.

Марина Калегина
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