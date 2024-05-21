Новая напасть: Звезда "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная опять госпитализирована
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная экстренно госпитализирована
На днях Светлане Светличной исполнилось 83 года. Обложка © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная экстренно госпитализирована в московскую больницу. По данным SHOT, врачи диагностировали у звезды "Бриллиантовой руки" болезни почек и лёгких, назначена интенсивная терапия.
84-летняя звезда советского экрана была срочно переведена из психиатрической больницы, где она находилась уже длительное время. По прогнозам, актрисе предстоит продолжительное лечение.
Напомним, что совсем недавно, в конце марта, Светлана Светличная перенесла инфаркт миокрада. Приступ серьёзно подкосил здоровье актрисы, она перестала ходить, пересела в инвалидную коляску, а позже состояние настолько ухудшилось, что звезда перестала есть и пить.