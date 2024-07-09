Хирург оценил, сколько стоит новое лицо Надежды Кадышевой

Стало известно, сколько певица Надежда Кадышева потратила на пластику лица, а также какие именно операции были проведены. Как рассказал в беседе с порталом "Страсти" пластический хирург, кандидат медицинских наук и член Общества российских пластических реконструктивных и эстетических хирургов Вячеслав Балкизов, деятельница эстрады потратила на вмешательства не менее миллиона рублей.

"С высокой долей вероятности можно сказать, что была выполнена подтяжка лица и блефаропластика (пластика век. — Прим. Life.ru). Операции явно сделаны на высоком профессиональном уровне, поэтому стоили они немало. Подтяжка может стоить до миллиона рублей, блефаропластика 250 и более тысяч рублей", — заявил Беляков.

Он также подчеркнул, что профессиональный макияж не может полностью скрыть возрастные изменения, несмотря на его большое значение. В то же время он допустил, что 65-летней Кадышевой выполнили лифтинг, контурную пластику и поставили филлеры.

Помимо того, пластический хирург отметил, что одними операциями тут не обошлось. Для поддержания красоты, по его словам, нужно соблюдать режим, рацион питания и общий настрой. Балкизов напомнил, что на первом месте должно быть здоровье, а не привлекательность.

"Да, сегодня пластические хирурги могут практически творить чудеса, но любая операция всё же является стрессом для организма. И если врач видит высокие риски операции, то, возможно, лучше отдать предпочтение аппаратной косметологии или другим менее травматичным процедурам", — заключил эксперт.