Такие молодые, а уже сделанные: 5 звёзд, которые в юном возрасте легли под нож

Звёздам приходится нелегко, ведь каждый их изъян рассматривают буквально под лупой. Такое давление со стороны общества часто вызывает у селебрити желание стать идеальными. На помощь приходят пластические хирурги, которые обещают сделать любую внешность, какую только захочется. К сожалению, даже молодые звёзды хотят себя переделать и не боятся сложных операций, ведь ради красоты и хороших фото они готовы на всё. Life.ru рассказал о пяти совсем юных знаменитостях, кто уже лёг под нож и изменил внешность.

Юля Гаврилина

Юля Гаврилина сделала себе ринопластику во второй раз. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / julia.gavrilina

22-летняя блогерша Юля Гаврилина впервые сделала пластическую операцию в 18 лет. Спустя четыре года девушка решила "повторить" и прибегла к ринопластике во второй раз: очевидно, результат первой операции Юлю не устроил. Гаврилина не стала скрываться от своей аудитории, а честно рассказала о запланированном мероприятии и даже показала своё лицо после. Артистка призналась, что давно об этом мечтала, потому что её нос стал кривым после сильного падения с велосипеда в детстве.

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова жалеет, что увеличила грудь, и хочет её убрать. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volkonskaya.reshetova

Модель Анастасия Решетова сделала первую пластическую операцию в 19 лет. Тогда девушка увеличила себе грудь. После хирурги также поколдовали над носом Анастасии и сделали его "кукольным". Сейчас бывшей избраннице Тимати 28 лет и она сожалеет о "корректировках" внешности. Девушка призналась, что после беременности её грудь стала слишком большой и ей пришлось делать подтяжку. Сейчас Анастасия стремится к натуральности и даже подумывает убрать импланты.

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк решила стать копией своей мамы — Анастасии Заворотнюк. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyuk

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна решилась на эксперименты с внешностью в 19 лет. Первым делом девушка увеличила губы, причём достаточно сильно. Также в её социальных сетях подписчики часто пишут, что Анна сделала грудь. Сама Заворотнюк, конечно, никак это не комментирует. Но в этом году она призналась, что сделала подтяжку лица, правда, об операции речь не идёт. На помощь пришла аппаратная косметология. Анна отметила, что результатом она очень довольна.

Алёна Шишкова

Алёна Шишкова сделала первую пластическую операцию, когда ей ещё не было 20. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missalena.92

Ещё одна бывшая девушка Тимати и мать его ребёнка Алёна Шишкова обратилась к пластическим хирургам, когда ей ещё не было и 20 лет. Модель подозревают во множестве операций, но Алёна признаётся не во всех. Точно известно, что Шишкова исправляла форму носа, увеличивала грудь и губы.

Валя Карнавал

Валя Карнавал впервые призналась в том, что прибегала к пластическим операциям. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / karna.val

Блогер Валя Карнавал обрела популярность в юном возрасте, сейчас ей 22 года и она одна из самых популярных девушек страны. В своём недавнем интервью Валя впервые рассказала о пластических операциях. Обо всех вмешательствах, правда, звезда не стала говорить, так как посчитала, что маленькие поклонницы решат последовать её примеру. Тем не менее Карнавал всё же призналась, что ей пришлось сделать подтяжку груди: природа наделила девушку пышными формами. Раньше она весила 65 килограммов, но потом похудела до 43. Конечно, такое изменение в весе привело к ухудшению состояния груди, поэтому блогерша решилась на операцию.