Клиника Хайдарова, закрытая за грубые нарушения, открылась раньше срока
SHOT: Закрытая на 90 суток клиника Хайдарова досрочно возобновила работу
Столичная клиника звёздного пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique возобновила работу раньше срока после того, как её закрыли на 90 суток из-за грубых нарушений. Как сообщает SHOT, решение прекратить наказание принял Арбитражный суд Москвы. Клиника не работала с 25 апреля.
Клиника Хайдарова, которую брали штурмом, возобновила работу раньше срока. Видео © Telegram / SHOT
В беседе с телеграм-каналом сам Хайдаров подтвердил, что медучреждение действительно работает, но пациентов пока не принимает — сейчас к этому как раз идёт подготовка. Все выявленные недочёты были исправлены, в частности по ситуации с врачами, которые работали в клинике без дипломов.
Напомним, что в Москве продолжаются разбирательства по делу о смерти пациента звёздной клиники Тимура Хайдарова. Продюсер Пётр Гаврилов умер через десять дней после операции по уменьшению желудка. Причиной смерти стал перитонит, который развился после вмешательства хирургов. После случившегося суд распорядился приостановить деятельность IQ Plastique на три месяца. В середине мая правоохранители задержали двух хирургов из клиники Хайдарова — Илью Елагина и ассистировавшего ему на операции Тамерлана Кадзаева. Позже их отправили под домашний арест. Представители Росздравнадзора штурмом брали здание учреждения, поскольку их не пропускали внутрь.
VK / Тимур Хайдаров