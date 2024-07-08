Клиника Хайдарова, закрытая за грубые нарушения, открылась раньше срока

Столичная клиника звёздного пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique возобновила работу раньше срока после того, как её закрыли на 90 суток из-за грубых нарушений. Как сообщает SHOT, решение прекратить наказание принял Арбитражный суд Москвы. Клиника не работала с 25 апреля.

В беседе с телеграм-каналом сам Хайдаров подтвердил, что медучреждение действительно работает, но пациентов пока не принимает — сейчас к этому как раз идёт подготовка. Все выявленные недочёты были исправлены, в частности по ситуации с врачами, которые работали в клинике без дипломов.