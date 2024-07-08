Тест: Угадайте 5 песен Жанны Фриске — в 2000-х их слушали все
Жанна Фриске — российская певица и актриса, покорившая сердца слушателей своим талантом, обаянием и незабываемым голосом. В день, когда артистке исполнилось бы 50 лет, предлагаем отметить её музыкальный вклад и проверить, насколько хорошо вы знаете эти популярные песни.
Жанна Фриске была яркой звездой мира российской эстрады. Она получила известность как участница женской группы "Блестящие", прежде чем начать успешную сольную карьеру. Песни Жанны — это сочетание запоминающихся мелодий, лёгких текстов и уникального голоса. Она оставила неизгладимый след на российской сцене и в сердцах зрителей. Сегодня, в день, когда артистка могла бы отметить юбилей, предлагаем пройти викторину и вспомнить её наследие.
Наследие Жанны Фриске продолжает вдохновлять старые и новые поколения поклонников. Как и многие другие ушедшие из жизни, певица продолжает существовать в сердцах своих верных слушателей.
Кроме того, сегодня также исполнилось ровно 40 дней, как не стало Анастасии Заворотнюк. Life.ru рассказал, как семья и поклонники почтили память артистки на сороковины.
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