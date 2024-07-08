Жанна Фриске была яркой звездой мира российской эстрады . Она получила известность как участница женской группы "Блестящие", прежде чем начать успешную сольную карьеру. Песни Жанны — это сочетание запоминающихся мелодий, лёгких текстов и уникального голоса. Она оставила неизгладимый след на российской сцене и в сердцах зрителей. Сегодня, в день, когда артистка могла бы отметить юбилей, предлагаем пройти викторину и вспомнить её наследие.

Наследие Жанны Фриске продолжает вдохновлять старые и новые поколения поклонников. Как и многие другие ушедшие из жизни, певица продолжает существовать в сердцах своих верных слушателей.

Кроме того, сегодня также исполнилось ровно 40 дней, как не стало Анастасии Заворотнюк. Life.ru рассказал, как семья и поклонники почтили память артистки на сороковины.