Передал привет "на небеса": Лисовец в день рождения Фриске опубликовал архивные кадры с певицей
Стилист Лисовец показал архивное видео с Жанной Фриске в её день рождения
Жанна Фриске, 2010 год. Обложка © ИТАР-ТАСС / Анна Салынская
Известный стилист Владислав Лисовец поделился архивными кадрами с покойной певицей Жанной Фриске. Сегодня, 8 июля, ей исполнилось бы 50 лет. По словам стилиста, часть эфира телеканала ТВ-6 1997 года он хранил на кассете.
Стилист Владислав Лисовец показал архивное видео с Жанной Фриске в её день рождения. Видео © Telegram / Vladislav Lisovets
"Записывали и не могли предположить, что одна очень милая и ранимая девочка уйдёт из людской группы рано и навсегда. Пролежала кассета на полке почти 30 лет. И вот сегодня показываю вам отрывки этого эфира. Обрывки фраз, движений, начинаний и памяти", — написал Лисовец в телеграм-канале.
Он передал Фриске "привет на небеса" и поздравил с днём рождения. По словам стилиста, вспоминая старую подругу, он всегда улыбается.
Напомним, Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года, экс-солистке "Блестящих" было 40 лет. Причиной смерти стала агрессивная форма рака мозга, с которой певица боролась полтора года. По словам её отца Владимира, во время приступов артистку буквально "крутило", из-за чего её приходилось привязывать. В противном случае, предупреждали врачи, Фриске мог грозить перелом позвоночника.