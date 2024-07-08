Передал привет "на небеса": Лисовец в день рождения Фриске опубликовал архивные кадры с певицей

Известный стилист Владислав Лисовец поделился архивными кадрами с покойной певицей Жанной Фриске. Сегодня, 8 июля, ей исполнилось бы 50 лет. По словам стилиста, часть эфира телеканала ТВ-6 1997 года он хранил на кассете.

Стилист Владислав Лисовец показал архивное видео с Жанной Фриске в её день рождения. Видео © Telegram / Vladislav Lisovets

"Записывали и не могли предположить, что одна очень милая и ранимая девочка уйдёт из людской группы рано и навсегда. Пролежала кассета на полке почти 30 лет. И вот сегодня показываю вам отрывки этого эфира. Обрывки фраз, движений, начинаний и памяти", — написал Лисовец в телеграм-канале.

Он передал Фриске "привет на небеса" и поздравил с днём рождения. По словам стилиста, вспоминая старую подругу, он всегда улыбается.