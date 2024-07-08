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8 июля, 13:42

Передал привет "на небеса": Лисовец в день рождения Фриске опубликовал архивные кадры с певицей

Стилист Лисовец показал архивное видео с Жанной Фриске в её день рождения

Жанна Фриске, 2010 год. Обложка © ИТАР-ТАСС / Анна Салынская

Жанна Фриске, 2010 год. Обложка © ИТАР-ТАСС / Анна Салынская

Известный стилист Владислав Лисовец поделился архивными кадрами с покойной певицей Жанной Фриске. Сегодня, 8 июля, ей исполнилось бы 50 лет. По словам стилиста, часть эфира телеканала ТВ-6 1997 года он хранил на кассете.

Стилист Владислав Лисовец показал архивное видео с Жанной Фриске в её день рождения. Видео © Telegram / Vladislav Lisovets

"Записывали и не могли предположить, что одна очень милая и ранимая девочка уйдёт из людской группы рано и навсегда. Пролежала кассета на полке почти 30 лет. И вот сегодня показываю вам отрывки этого эфира. Обрывки фраз, движений, начинаний и памяти", — написал Лисовец в телеграм-канале.

Он передал Фриске "привет на небеса" и поздравил с днём рождения. По словам стилиста, вспоминая старую подругу, он всегда улыбается.

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Напомним, Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года, экс-солистке "Блестящих" было 40 лет. Причиной смерти стала агрессивная форма рака мозга, с которой певица боролась полтора года. По словам её отца Владимира, во время приступов артистку буквально "крутило", из-за чего её приходилось привязывать. В противном случае, предупреждали врачи, Фриске мог грозить перелом позвоночника.

Матвей Константинов
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