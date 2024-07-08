"Больше чем дружим": Лепс поделился подробностями романа с 18-летней Авророй

Певец Григорий Лепс стал гостем нового выпуска "Шоу Воли", где поделился подробностями романа с 18-летней невестой Авророй Кибой. Народный артист России признался, что сам предложил девушке встречаться. Молодая красотка ответила, что не против, но решила не торопиться. Аврора считает, что сначала надо присмотреться друг к другу.

"Замечательная девушка. Мы дружим. Больше чем дружим. У нас есть определённые отношения, человеческие пока. У нас всё достаточно серьёзно, по крайней мере, у меня. Она пока думает — слишком велика разница в возрасте", — обратил внимание исполнитель, которому скоро исполнится 62 года.