"Больше чем дружим": Лепс поделился подробностями романа с 18-летней Авророй
Лепс заявил, что был инициатором отношений с 18-летней Авророй Кибой
Григорий Лепс с юной возлюбленной Авророй. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps
Певец Григорий Лепс стал гостем нового выпуска "Шоу Воли", где поделился подробностями романа с 18-летней невестой Авророй Кибой. Народный артист России признался, что сам предложил девушке встречаться. Молодая красотка ответила, что не против, но решила не торопиться. Аврора считает, что сначала надо присмотреться друг к другу.
Лепс поделился подробностями романа с 18-летней невестой Авророй. Видео © Rutube / Шоу Воли
"Замечательная девушка. Мы дружим. Больше чем дружим. У нас есть определённые отношения, человеческие пока. У нас всё достаточно серьёзно, по крайней мере, у меня. Она пока думает — слишком велика разница в возрасте", — обратил внимание исполнитель, которому скоро исполнится 62 года.
Напомним, Лепс появился с новой возлюбленной на публике на музыкальной премии. Молодую 18-летнюю красотку по имени Аврора Киба артист успел назвать своей невестой. При этом мама девушки уже дала своё благословение юной дочери, а бабушка всё ещё не верит в скорую свадьбу внучки с певцом. Сама Аврора заявила, что не является "новой интрижкой" певца. В скором времени юная возлюбленная Лепса уедет учиться за границу — девушка поступила в Лондонский колледж моды.