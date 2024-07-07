18-летняя невеста Лепса показала, как выглядит после пластической операции

Молодая избранница Григория Лепса Аврора Киба сделала пластическую операцию и поделилась её результатами в телеграм-канале. Напомним, об отношениях 61-летнего певца и 18-летней девушки стало известно в начале июня. В её сопровождении музыкант впервые появился на музыкальной премии.

Аврора Киба после пластической операции. Фото © Telegram / kibavrora

"Родители согласились на операцию перед моим днём рождения. Я долго уговаривала, но, наверное, на мои 18 лет это был мой главный подарок", — отметила Киба.