18-летняя невеста Лепса показала, как выглядит после пластической операции
Аврора Киба до операции. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Avrorakiba
Молодая избранница Григория Лепса Аврора Киба сделала пластическую операцию и поделилась её результатами в телеграм-канале. Напомним, об отношениях 61-летнего певца и 18-летней девушки стало известно в начале июня. В её сопровождении музыкант впервые появился на музыкальной премии.
Аврора Киба после пластической операции. Фото © Telegram / kibavrora
"Родители согласились на операцию перед моим днём рождения. Я долго уговаривала, но, наверное, на мои 18 лет это был мой главный подарок", — отметила Киба.
Аврора является активной пользовательницей социальных сетей и постоянно делится подробностями личной жизни с подписчиками. Не так давно девушка решила сделать ринопластику, так как её не устраивала горбинка на носу.
Как рассказывал Life.ru, Григорий Лепс впервые появился с новой возлюбленной на публике на музыкальной премии. Молодую 18-летнюю красотку по имени Аврора Киба артист успел назвать своей невестой. При этом мама девушки уже дала своё материнское благословение юной дочери, а бабушка всё ещё не верит в скорую свадьбу внучки с певцом. Сама Аврора заявила, что не является "новой интрижкой" певца.