Тест: Кто в этих звездных парах старше? Нужно быть медиумом, чтобы ответить на 6/6

Любовь не знает границ, особенно когда дело касается возраста. Недавно российский певец Григорий Лепс попал во все заголовки газет, выбрав себе молодую невесту, огромная разница в возрасте с которой видна невооружённым глазом. В мире знаменитостей такие различия заметить легко, но для вас мы выбрали не столь очевидные пары, чтобы проверить навыки определения возраста и немного развлечься. Приготовьтесь угадать, какая из этих знаменитостей старше!