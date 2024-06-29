Тест: Кто в этих звездных парах старше? Нужно быть медиумом, чтобы ответить на 6/6
На российской эстраде многие звёздные пары имеют значительную разницу в возрасте, но порой бывает сложно определить, кто старше. Если количество лет — всего лишь цифра, то сегодня вы станете математиками, определяющими, кто из двух голубков больше видел на белом свете.
Любовь не знает границ, особенно когда дело касается возраста. Недавно российский певец Григорий Лепс попал во все заголовки газет, выбрав себе молодую невесту, огромная разница в возрасте с которой видна невооружённым глазом. В мире знаменитостей такие различия заметить легко, но для вас мы выбрали не столь очевидные пары, чтобы проверить навыки определения возраста и немного развлечься. Приготовьтесь угадать, какая из этих знаменитостей старше!
В мире гламура и эпатажа любовь часто расцветает между звёздами разного возраста. Доказывают это наши знаменитости, выбравшие себе в пары девушек помоложе. Думаете, что знаете всё про популярных любовников вдоль и поперёк? Ранее мы рассказали про 6 тайных свадеб звёзд, список новобрачных вас точно удивит.
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