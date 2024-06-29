День молодёжи 2024: Почему молодые россияне ничуть не хуже подростков СССР

Война поколений — дело привычное. Бабушки не понимают внуков, внуки бабушек, знакомо? Современную молодёжь довольно часто ругают за непристойное поведение, халатное отношение к учёбе и якобы неправильный образ жизни. Однако она обладает рядом значительных достоинств, которые отличают её от предыдущих поколений. Life.ru рассказал, почему современная молодёжь ничуть не хуже советской. Какие есть пять достоинств молодёжи России, о которых поколение СССР могло только мечтать?

1. Глобальное мышление

Современная молодёжь обладает хорошим глобальным мышлением. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SFIO CRACHO

Современная молодёжь выросла в цифровую эпоху и обладает высоким уровнем технологической грамотности. Они умеют быстро осваивать новые технологии и использовать их в повседневной жизни. А вот их родители из СССР постоянно сталкиваются с трудностями, осваивая технику и Интернет.

2. Активизм и социальная ответственность

Активизм и социальная ответственность — достоинства современной молодёжи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Молодые люди сегодня часто проявляют активность в общественной жизни, выступают за защиту окружающей среды, прав человека и социальную справедливость. Это показывает их ответственность и то, что им небезразлично будущее Земли.

3. Творческий потенциал

Молодые люди современной России не боятся осуждения и запросто самовыражаются в творчестве. Чего не было в СССР. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Молодёжь России обладает большим творческим потенциалом и способностью к инновациям. Они стремятся к самовыражению через искусство, музыку, литературу и другие формы творчества. Также они не боятся критики и осуждений, делают то, что считают нужным, и то, что приносит им удовольствие. Нельзя не отметить, что в последние годы в мире искусства произошли настоящая революция и огромный прогресс. А теперь вспомните, как общественного осуждения боялись во времена СССР. Сколько талантов было загублено на заводах...

4. Образование и саморазвитие

У современной молодёжи очень много возможностей для саморазвития, и она ими пользуется. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo

Современная молодёжь России уделяет большое внимание образованию и саморазвитию. Они стремятся к постоянному обучению, развитию профессиональных навыков и расширению кругозора. Большое количество курсов, занятий даёт возможность получать новые знания в разных сферах, и молодые люди с удовольствием этим пользуются. Кажется, страну ждёт много талантливых умов!

5. Смелость и раскрепощённость

В отличие от советских времён, в наши дни уже никто не стесняется общественного мнения. Фото © Freepik / Kireyonok_Yuliya

Сейчас уже никто не задумывается о том, "что скажут люди". Во времена СССР общественное мнение серьёзно тормозило развитие: что-то было не принято, что-то считалось позорным. В наши дни до этого уже никому нет дела. Молодые люди делают то, что считают нужным. Они творят, создают, меняют мир и не боятся говорить. Они не сидят по 10 лет на одной и той же работе только потому, что "так надо". Молодёжь уверенно идёт вперёд и двигает страну!