Сбежала с миллионами в США: Почему футболист Нигматуллин требует сатисфакции в суде от экс-жены после 30 лет брака Что известно о суде футболиста Нигматуллина с бывшей женой, как спортсмен обустроил новую жизнь после развода — в материале Life.ru. 28 июня, 21:21 Подробности развода и суда футболиста Руслана Нигматуллина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ruslan_nigmatullin

Вратарь Руслан Нигматуллин уже давно завершил профессиональную карьеру, но с радаров он никогда не пропадал. После ухода из большого спорта экс-голкипер стал популярным диджеем и регулярно снимается в телевизионных проектах. К тому же бывший вратарь сборной России занимается бизнесом в сфере недвижимости, пробует себя в качестве футбольного агента и до недавнего времени жил на два города — Майами и Москву.

В 2023 году стало известно, что футболист разводится с женой Еленой. Эта новость стала шоком для многих. Ведь в браке они были почти 30 лет. Поженились Руслан и Елена в 1996 году. У них есть два совершеннолетних сына — Руслан и Марсель.

Причины развода

Инициатором развода был сам Нигматуллин. Об этом он откровенно рассказал в интервью "Спорт-Экспрессу". Спортсмен решил пожаловаться на потерю уважения и любви в семье. По его словам, "конечно, в расставаниях у каждого своя правда".

— Этого становилось меньше и меньше. Не знаю, что конкретно произошло, но любовь сменилась полным равнодушием. Я понял, что присутствую в жизни супруги просто в качестве мебели. Инициатива развода была моя. Она до сих пор не понимает, почему я решился на этот шаг, — заявил он. — Например, за это время был момент, когда мы шесть месяцев вообще не разговаривали, хотя продолжали жить под одной крышей. Не хочу вдаваться в подробности, но тогда я был очень обижен на жену. Её отношение ко мне поразило. Потом попробовал всё склеить, даже квартиру в Майами купил.

Нигматуллин отметил, что Елена хотела остаться в США на постоянной основе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ruslan_nigmatullin

Также Нигматуллин отметил, что Елена хотела остаться в США на постоянной основе, а Руслан не намерен был отказываться от московской жизни.

Интересно ещё и то, что в интервью СЭ, которое он дал в январе 2024 года, футболист сказал: "Мы договорились, что к лету 2024-го завершим бракоразводный процесс и раздел имущества. Расстанемся цивилизованно, без битья посуды. Всё поделим пополам".

Но летом 2024 года появились новые подробности, из которых стало ясно, что без судебных разбирательств и делёжки недвижимости не обойтись.

Суд и раздел имущества

Нигматуллин в своих социальных сетях откровенно делится личным и сообщает все подробности бракоразводного процесса. Так, он заявил, что подаёт в суд на бывшую супругу, которая забрала крупную сумму и скрылась за границей.

По словам самого футболиста, матери своих детей спортсмен хотел оставить новую четырёхкомнатную квартиру в Майами, а себе забрать московскую недвижимость. Но экс-жена предъявила претензии на 100% имущества и забрала 121 миллион рублей за продажу московской квартиры.

— Получив средства от продажи квартиры, она покинула Россию и перестала выходить со мной на связь. Я считаю, что отъезд за границу не может и не должен быть способом ухода от ответственности. Поэтому в отсутствие альтернативы я вынужден решать данный вопрос в правовом поле, — сетует футболист.

Новая пассия

Подписчики футболиста считают, что причиной развода могла стать яркая блондинка Эвелина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ruslan_nigmatullin

В деле есть ещё один поворот. Подписчики футболиста считают, что причиной развода могла стать яркая блондинка Эвелина, с которой Руслан открыто крутит роман и публикует совместные фотографии в соцсетях. Девушке всего 21 год, а Руслану — 49.

И, возможно, как раз таки новые отношения задели по-женски бывшую супругу футболиста, которая решила в ответ на это отобрать всю недвижимость у мужа. Манипулировать детьми у неё не получится, их сыновьям уже больше 18 лет, поэтому в алиментах и опеке они не нуждаются.

Голкипер же заступился за новую избранницу после обвинений подписчиков в измене. В соцсетях он написал следующее: "Распространилось мнение, что мой развод связан с моими нынешними отношениями. Это не так. Идея разрыва и развода с Еленой возникла задолго до начала моих нынешних отношений с Эвелиной. Хочу подчеркнуть, что она не имеет никакого отношения к разводу. Прошу вас не искать грязи там, где её нет. Каждый человек имеет право на счастье и новый шанс на любовь".

Помимо конфликта с бывшей женой у Нигматуллина испортились отношения и с сыновьями. Мальчики полностью заняли позицию своей матери и не общаются с отцом.

— Сыновья сильно привязаны к маме. Гораздо больше, чем к папе. Мне сейчас не пишут, не звонят. К сожалению, разговора не получилось. Обидно. Одному я подарил 23 года любви, другому — 19. Делал всё, чтобы они были счастливы, помогал им развиваться, дал хорошее образование. Надеюсь, со временем сыновья меня поймут. И хотя бы 7 октября, в мой день рождения, напишут: "Папа, поздравляем!" Вот этот момент — взаимоотношения с детьми — моя главная боль. Остальное уже не имеет значения, — признавался экс-футболист в интервью СЭ.

Кажется, что впереди нас ждут новые серии очередного развода известного футболиста. Это только начало.

Авторы Галина Глазко