Любовь на два континента: Почему дочь Маликова скрывает, что вернулась к хоккеисту-миллионеру Невыносимо мелодраматичная любовная история Стефании Маликовой и Кирилла Капризова получила продолжение: пара воссоединилась после длительного расставания. Лайф собрал детали сближения. 2 декабря, 21:42 Стефания Маликова и Кирилл Капризов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kirillkaprizov, steshamalikova

Дочь известного певца и композитора Дмитрия Маликова Стефания сошлась с бывшим парнем, хоккеистом "Миннесоты" Кириллом Капризовым. О романе Стеши со спортсменом стало известно ещё летом 2021 года, но в феврале 2022-го влюблённые расстались.

Воссоединение

19 ноября во время матча "Торонто" и "Миннесоты" в Стокгольме (Швеция) Маликова попала в объективы телекамер. Девушка сидела на трибуне и прижала руки к лицу в тот момент, когда Кирилл не реализовал голевой момент. Таким образом режиссёр трансляции "спалил" воссоединение Капризова с дочерью Маликова.

Стеша Маликова попала в объективы телекамер, когда сидела на трибуне и переживала за Кирилла Капризова. Фото © t.me / Неизвестный богун

А недавно и Дмитрий Маликов прокомментировал роман своей дочери: "Всё хорошо, они дружат. Свадьба? Не будем забегать вперёд. Капризов завидный жених? А у нас, между прочим, завидная невеста".

При этом сама пара продолжает держать роман в тайне, не публикуя совместные фотографии в соцсетях и не комментируя новости в СМИ. Но внимательные подписчики заметили, что они одновременно посещают одни и те же места. Что ещё раз подтверждает их воссоединение.

Капризов действительно является завидным женихом. Ему 26 лет, он находится на пике своей карьеры. Форвард играет в НХЛ, где зарабатывает более девяти миллионов долларов в год. А в 2018 году он стал настоящим национальным героем, когда забросил победную шайбу в ворота сборной Германии в финале Олимпийских игр.

26-летний Кирилл Капризов — завидный жених. Он находится на пике своей карьеры. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kirillkaprizov

Совсем недавно хоккеист приобрёл квартиру в США. По разным оценкам СМИ, недвижимость обошлась ему почти в 13 миллионов, а ремонт — в 16 миллионов, поэтому Стефания уже может переехать к любимому. Однако в Москве у девушки собственный бизнес. В 2020 году дочь музыканта запустила свой бренд одежды и даже открыла магазин в центре Москвы. Конечно, ей будет сложно следить за бизнесом, но ради любви можно сделать исключение.

Тайны личной жизни Стеши

За Стефанией СМИ всегда следят пристально. Ведь девушка из звёздной семьи, плюс у неё много подписчиков в социальных сетях. Неудивительно, что о её романах становится известно почти сразу. Первой любовью Стеши был Леонид Груздев, сын российского миллиардера и экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева. Влюблённые расстались в 2018 году. И именно тогда в семье Маликовых произошло пополнение…

Стеша Маликова и её младший брат Марк. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / steshamalikova

Дмитрий и его супруга Елена Изаксон сообщили, что снова стали родителями. Сына Марка, по официальной версии, им родила суррогатная мать, но некоторые СМИ и поклонники звёздной семьи были уверены, что Марк — вовсе не сын Маликова, а внук.

Стефания полностью занята своей личной жизнью и живёт между двумя странами. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / steshamalikova

Мальчик слишком похож на Леонида Груздева, сына экс-губернатора Тульской области. У Марка тёмные глаза, а у Маликовых они светлее. Поэтому в Сети уверены, что Стефания забеременела от него, а чтобы не произошло скандала, известные родители выдали мальчика за своего сына. В любом случае сейчас Стефания полностью занята своей личной жизнью и живёт между двумя странами.

Авторы Галина Глазко