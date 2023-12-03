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Любовь на два континента: Почему дочь Маликова скрывает, что вернулась к хоккеисту-миллионеру

Невыносимо мелодраматичная любовная история Стефании Маликовой и Кирилла Капризова получила продолжение: пара воссоединилась после длительного расставания. Лайф собрал детали сближения.

2 декабря, 21:42
<p>Стефания Маликова и Кирилл Капризов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kirillkaprizov, steshamalikova</p>

Стефания Маликова и Кирилл Капризов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kirillkaprizov, steshamalikova

Дочь известного певца и композитора Дмитрия Маликова Стефания сошлась с бывшим парнем, хоккеистом "Миннесоты" Кириллом Капризовым. О романе Стеши со спортсменом стало известно ещё летом 2021 года, но в феврале 2022-го влюблённые расстались.

Воссоединение

19 ноября во время матча "Торонто" и "Миннесоты" в Стокгольме (Швеция) Маликова попала в объективы телекамер. Девушка сидела на трибуне и прижала руки к лицу в тот момент, когда Кирилл не реализовал голевой момент. Таким образом режиссёр трансляции "спалил" воссоединение Капризова с дочерью Маликова.

Стеша Маликова попала в объективы телекамер, когда сидела на трибуне и переживала за Кирилла Капризова. Фото © t.me / Неизвестный богун

Стеша Маликова попала в объективы телекамер, когда сидела на трибуне и переживала за Кирилла Капризова. Фото © t.me / Неизвестный богун

А недавно и Дмитрий Маликов прокомментировал роман своей дочери: "Всё хорошо, они дружат. Свадьба? Не будем забегать вперёд. Капризов завидный жених? А у нас, между прочим, завидная невеста".

При этом сама пара продолжает держать роман в тайне, не публикуя совместные фотографии в соцсетях и не комментируя новости в СМИ. Но внимательные подписчики заметили, что они одновременно посещают одни и те же места. Что ещё раз подтверждает их воссоединение.

Капризов действительно является завидным женихом. Ему 26 лет, он находится на пике своей карьеры. Форвард играет в НХЛ, где зарабатывает более девяти миллионов долларов в год. А в 2018 году он стал настоящим национальным героем, когда забросил победную шайбу в ворота сборной Германии в финале Олимпийских игр.

26-летний Кирилл Капризов — завидный жених. Он находится на пике своей карьеры. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kirillkaprizov

26-летний Кирилл Капризов — завидный жених. Он находится на пике своей карьеры. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kirillkaprizov

Совсем недавно хоккеист приобрёл квартиру в США. По разным оценкам СМИ, недвижимость обошлась ему почти в 13 миллионов, а ремонт — в 16 миллионов, поэтому Стефания уже может переехать к любимому. Однако в Москве у девушки собственный бизнес. В 2020 году дочь музыканта запустила свой бренд одежды и даже открыла магазин в центре Москвы. Конечно, ей будет сложно следить за бизнесом, но ради любви можно сделать исключение.

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Тайны личной жизни Стеши

За Стефанией СМИ всегда следят пристально. Ведь девушка из звёздной семьи, плюс у неё много подписчиков в социальных сетях. Неудивительно, что о её романах становится известно почти сразу. Первой любовью Стеши был Леонид Груздев, сын российского миллиардера и экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева. Влюблённые расстались в 2018 году. И именно тогда в семье Маликовых произошло пополнение…

Стеша Маликова и её младший брат Марк. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / steshamalikova

Стеша Маликова и её младший брат Марк. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / steshamalikova

Дмитрий и его супруга Елена Изаксон сообщили, что снова стали родителями. Сына Марка, по официальной версии, им родила суррогатная мать, но некоторые СМИ и поклонники звёздной семьи были уверены, что Марк — вовсе не сын Маликова, а внук.

Стефания полностью занята своей личной жизнью и живёт между двумя странами. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / steshamalikova

Стефания полностью занята своей личной жизнью и живёт между двумя странами. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / steshamalikova

Мальчик слишком похож на Леонида Груздева, сына экс-губернатора Тульской области. У Марка тёмные глаза, а у Маликовых они светлее. Поэтому в Сети уверены, что Стефания забеременела от него, а чтобы не произошло скандала, известные родители выдали мальчика за своего сына. В любом случае сейчас Стефания полностью занята своей личной жизнью и живёт между двумя странами.

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Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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