Не только Лепс: 6 возрастных знаменитостей, кто любит девочек помоложе

Вкусы и предпочтения у всех разные, однако в чём-то у мужчин они всё-таки очень даже схожи. Речь о юных избранницах. Конечно, приятно, когда вокруг тебя порхает красивое, молодое и энергичное создание, а не 50-летняя дама. Хотя тут можно и поспорить, некоторые даже в 50 намного интереснее и привлекательнее 20-летних. Однако наши звёзды почему-то падки на цифры. Возможно, выходя в свет с девушкой намного моложе, они чувствуют себя увереннее, а может, с ними они и сами молодеют. Life.ru составил подборку шести российских знаменитостей, чьи избранницы годятся им в дочери, и решил разобраться, на чём же держатся их отношения.

Григорий Лепс

Григорий Лепс показал 18-летнюю избранницу на музыкальной премии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Начнём, конечно же, с триумфатора последнего месяца Григория Лепса. Он буквально ошарашил поклонников необычным появлением с неизвестной и очень юной девушкой на красной дорожке Премии Муз-ТВ. Внятных комментариев артист практически не дал, поэтому все долго гадали, кто же оказался рядом со звездой: новый музыкальный проект, подруга дочери или родственница. Оказалось, всё куда прозаичнее. 18-летняя Аврора Киба — новая пассия Григория Викторовича. Девушка уже продемонстрировала в своих социальных сетях и роскошные подарки, и даже помолвочное кольцо. Поклонники артиста уверены, что это всего лишь пиар-ход. Скорее всего, Аврора просто стремится пробиться в мир шоу-бизнеса, а Лепс не прочь ей в этом помочь. Чем закончится эта "лав стори", покажет время.

Евгений Петросян

Новая жена Евгения Петросяна младше его почти на 44 года. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruhunova

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились ещё в 2019 году. Тогда этот союз шокировал, ведь Татьяна годится Петросяну не то что в дочки, а даже во внучки. Разница в возрасте между супругами — 44 года. Но кажется, для них это всего лишь цифры. Недавно у пары родился уже второй ребёнок. Удивительно, но в отношениях с ровесницами у артиста всё шло не так гладко. До Татьяны Петросян был женат четыре раза, и ни в одном браке у него не появились дети. Только первая жена родила ему дочь, но малышка трагически погибла в аварии. Видимо, на старости лет Евгению Вагановичу захотелось полноценной семьи, а Татьяна смогла осуществить его мечту. На первый взгляд, у пары сейчас всё хорошо, но почему на самом деле возник этот союз, узнать пока не получится, остаётся только гадать.

Илья Авербух

Илья Авербух и Лиза Арзамасова ждут второго ребёнка. Фото © Telegram / LizaArzamasova

По словам Ильи Авербуха, у них с Арзамасовой настоящая история любви, ведь никто не понимает его так хорошо, как молодая Лиза. Напомним, что сейчас фигуристу 50 лет, а его жене 29. Пара очень долго скрывала свои отношения, а когда о них всё же стало известно, все сразу же заговорили о большой разнице в возрасте. В 2020 году Авербух и Арзамасова поженились, а чуть позже у них родился сын. Сейчас актриса беременна уже вторым ребёнком, и кажется, что в их семье действительно царят любовь и гармония. Теперь СМИ и поклонники уже не сомневаются в искренности чувств, ведь горящие глаза влюбленных говорят сами за себя.

Константин Ивлев

Константин Ивлев с женой Валерией, которая младше на 19 лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / valeriya__ivleva

Известному шеф-повару всея Руси Константину Ивлеву уже 50 лет, а его жене всего лишь 31. Негодование у фанатов вызывала не только разница в возрасте между Константином и Валерией, а и тот факт, что девушка начала общаться с Ивлевым, когда тот ещё был несвободен. Очевидно, что с первой женой шеф-повар расстался именно из-за молодой пассии. Отношения их в итоге закончились свадьбой. Немного позднее Валерия подарила звезде дочку. Сейчас девушка неустанно сообщает в социальных сетях, как сильно любит мужа. Как считаете, это брак по расчёту или искренние чувства?

Игорь Николаев

Игорь Николаев любит девушек помоложе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uliaveronika

Сейчас Игорю Николаеву 64 года, а его жене Юлии Проскуряковой 41 год. Пара состоит в официальном браке с 2010 года. На момент свадьбы Николаеву уже было 50 лет, а Юлии лишь 28. Тогда их отношения обсуждала вся страна. Во-первых, поклонники очень любили бывшую избранницу Николаева Наташу Королёву, которая, кстати, тоже была прилично моложе музыканта, и совершенно не воспринимали Юлию. Во-вторых, слишком большая разница в возрасте казалась нонсенсом. Но, как видите, уже 14 лет Игорь и Юлия живут душа в душу и воспитывают дочь, а неприятные слухи уже давно утихли.

Владимир Пресняков

Владимир Пресняков старше жены на 14 лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nataliapodolskaya

Владимир Пресняков к своим 56 годам успел жениться три раза, ещё есть время догнать Петросяна. Первой женой Владимира была небезызвестная Кристина Орбакайте, их брак продлился восемь лет. Вторая жена, Елена Ленская, продержалась всего пять лет. А вот самая молодая — Наталья Подольская — счастлива в браке с артистом уже 14 лет. Может, для Владимира главный критерий — это всё-таки возраст? Почему именно юная Подольская покорила сердце Преснякова и смогла удержать его так долго, остаётся загадкой.