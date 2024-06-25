Адвокат Шарлота рассказал, кто подставил певца с анонсом гастролей из СИЗО

Сообщения об освобождении арестованного певца Шарлота не соответствуют действительности, а анонс якобы предстоящего тура артиста могли опубликовать посторонние люди, имеющие доступ к его соцсетям. Об этом заявил адвокат исполнителя Алексей Лапузин.

"У меня нет информации о том, что Эдуард освобождён. Эти сообщения размещаются на его странице иными лицами, которые имеют доступ к паролю от страницы и могут её модерировать", — отметил юрист в беседе с "Газетой.ru".