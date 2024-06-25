Адвокат Шарлота рассказал, кто подставил певца с анонсом гастролей из СИЗО
Адвокат певца Шарлота Лапузин опроверг слухи о его освобождении
Шарлот. Обложка © VK / Родной звук
Сообщения об освобождении арестованного певца Шарлота не соответствуют действительности, а анонс якобы предстоящего тура артиста могли опубликовать посторонние люди, имеющие доступ к его соцсетям. Об этом заявил адвокат исполнителя Алексей Лапузин.
"У меня нет информации о том, что Эдуард освобождён. Эти сообщения размещаются на его странице иными лицами, которые имеют доступ к паролю от страницы и могут её модерировать", — отметил юрист в беседе с "Газетой.ru".
Говоря о посторонних лицах, Лапузин указал, что те могли получить доступ к аккаунту Шарлота, когда он находился в Армении. Вероятно, с тех пор артист не поменял данные для входа, поэтому сообщения от его имени может публиковать не только Шарлот.
Как сообщал Life.ru, полиция заинтересовалась Шарлотом в ноябре 2023 года после его публичных антироссийских заявлений и, в частности, акции с сожжением собственного паспорта РФ. Тогда исполнитель заявил, что не считает себя россиянином и хотел бы переехать в Киев. Тем не менее спустя неделю после этих выходок певец прилетел в Петербург, где тут же был задержан. В отношении него было заведено пять уголовных дел. В конце мая самарский суд продлил Шарлоту арест до 24 июля.