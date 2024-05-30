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Регион
30 мая, 05:33
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Певцу Шарлоту стало плохо в суде после решения оставить его в СИЗО до 24 июля

Суд в Самаре снова продлил арест певцу Шарлоту, теперь до 24 июля

Шарлот сжигает российский паспорт. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sharl.ot

Шарлот сжигает российский паспорт. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sharl.ot

Кировский районный суд Самары продлил арест почти на два месяца певцу Эдуарду Шарлоту в рамках уголовного дела по статьям "Реабилитация нацизма", "Повреждение официального документа" и "Оскорбление чувств верующих". По сведениям SHOT, после оглашения этого решения музыканту стало плохо.

Судья оставил обвиняемого в СИЗО до 24 июля. Певец почувствовал себя нехорошо, поэтому ему вызвали скорую.

Поскакавшего в суде Шарлота отправили в спецклинику для проверки на вменяемость
Поскакавшего в суде Шарлота отправили в спецклинику для проверки на вменяемость

Эдуард Шарлот попал под внимание правоохранителей после ряда провокационных антироссийских заявлений и акции с публичным сожжением своего российского паспорта. Певец заявлял, что не считает себя гражданином РФ и хочет переехать в Киев. Однако в конце прошлого года Шарлот прилетел в Санкт-Петербург, где его сразу задержали. На данный момент против него возбуждено сразу четыре уголовных дела по трём статьям.

Андрей Бражников
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