Певцу Шарлоту стало плохо в суде после решения оставить его в СИЗО до 24 июля

Кировский районный суд Самары продлил арест почти на два месяца певцу Эдуарду Шарлоту в рамках уголовного дела по статьям "Реабилитация нацизма", "Повреждение официального документа" и "Оскорбление чувств верующих". По сведениям SHOT, после оглашения этого решения музыканту стало плохо.