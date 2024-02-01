Поскакавшего в суде Шарлота отправили в спецклинику для проверки на вменяемость
Mash: Певца Шарлота перевели из самарского СИЗО в спецклинику в Саратове
Певца Эдуарда Шарлота, против которого возбуждено четыре уголовных дела, перевели из самарского СИЗО в спецклинику в Саратове. Как пишет Mash, там он пробудет минимум полтора месяца.
Певец Шарлот — на заседании суда в Самаре. Видео © Telegram / Mash
По информации телеграм-канала, в медучреждении 25-летнему артисту проведут психолого-психиатрическую экспертизу, которая поможет установить, есть ли у него биполярное аффективное расстройство личности. В случае если диагноз Шарлота подтвердится, ему могут смягчить приговор.
О диагнозе певца ранее рассказал его отец Валерий. В разговоре с журналистами мужчина утверждал, что все скандальные поступки сын якобы совершил именно из-за болезни. Также, по словам Шарлота-старшего, его сын встретил решение суда с энтузиазмом, так как в клинике, в отличие от изолятора, он сможет продолжить писать книгу о своих страданиях, слушать музыку, а также чаще видеться с родными.
Напомним, Эдуард Шарлот попал под внимание правоохранителей после ряда провокационных антироссийских заявлений и акции с публичным сожжением своего российского паспорта. Певец заявлял, что не считает себя гражданином РФ и хочет переехать в Киев. Однако в конце прошлого года Шарлот прилетел в Санкт-Петербург, где его сразу задержали. На данный момент против него возбуждено четыре уголовных дела. В конце января суд продлил арест Шарлоту до 24 марта.
ТАСС / Альберт Дзень