Поскакавшего в суде Шарлота отправили в спецклинику для проверки на вменяемость

Певца Эдуарда Шарлота, против которого возбуждено четыре уголовных дела, перевели из самарского СИЗО в спецклинику в Саратове. Как пишет Mash, там он пробудет минимум полтора месяца.

По информации телеграм-канала, в медучреждении 25-летнему артисту проведут психолого-психиатрическую экспертизу, которая поможет установить, есть ли у него биполярное аффективное расстройство личности. В случае если диагноз Шарлота подтвердится, ему могут смягчить приговор.

О диагнозе певца ранее рассказал его отец Валерий. В разговоре с журналистами мужчина утверждал, что все скандальные поступки сын якобы совершил именно из-за болезни. Также, по словам Шарлота-старшего, его сын встретил решение суда с энтузиазмом, так как в клинике, в отличие от изолятора, он сможет продолжить писать книгу о своих страданиях, слушать музыку, а также чаще видеться с родными.