"Простите заблудшего": Скандальный певец Шарлот раскаялся перед судом, отрёкшись от прошлых взглядов

Певец Эдуард Шарлот, против которого возбуждено четыре уголовных дела, на заседании Самарского областного суда по его апелляции раскаялся и попросил прощения за свои прошлые антироссийские взгляды. Соответствующее видео публикует SHOT. По словам артиста, проведённые в СИЗО полтора месяца повлияли на его мировоззрение.

Шарлот на суде попросил прощения и отрёкся от антироссийских взглядов. Видео © SHOT

"Проведённые полтора месяца в тюрьме охладили мой пыл окончательно, приведя в кондицию голову. Суд настал по праву и рассудит дальнейшее будущее Шарлота. Приму уготованное наказание во имя справедливости. Стыжусь содеянного и не побрезгую извиняться... Простите религиозно заблудшего, оступился", — сказал он.