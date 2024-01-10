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10 января, 08:35
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"Простите заблудшего": Скандальный певец Шарлот раскаялся перед судом, отрёкшись от прошлых взглядов

Шарлот на суде попросил прощения и отрёкся от антироссийских взглядов

Певец Эдуард Шарлот, против которого возбуждено четыре уголовных дела, на заседании Самарского областного суда по его апелляции раскаялся и попросил прощения за свои прошлые антироссийские взгляды. Соответствующее видео публикует SHOT. По словам артиста, проведённые в СИЗО полтора месяца повлияли на его мировоззрение.

Шарлот на суде попросил прощения и отрёкся от антироссийских взглядов. Видео © SHOT

"Проведённые полтора месяца в тюрьме охладили мой пыл окончательно, приведя в кондицию голову. Суд настал по праву и рассудит дальнейшее будущее Шарлота. Приму уготованное наказание во имя справедливости. Стыжусь содеянного и не побрезгую извиняться... Простите религиозно заблудшего, оступился", — сказал он.

По словам Шарлота, с 2020 года его психологическое состояние было неуравновешенным, что подтверждается "фактической инсценировкой смерти". Он утверждает, что презирает поступки, совершённые, "абсолютно потерянным человеком". Также певец "молит" о надежде прослыть не врагом России, а развиваться как её гражданин и прославлять патриотизм.

Защита раскаявшегося певца Шарлота будет просить суд выпустить его из СИЗО
Защита раскаявшегося певца Шарлота будет просить суд выпустить его из СИЗО

Напомним, Эдуард Шарлот попал под внимание правоохранителей после ряда провокационных антироссийских заявлений и акции с публичным сожжением своего российского паспорта. Певец заявлял, что не считает себя гражданином РФ и хочет переехать в Киев. Тем не менее уже 22 ноября Шарлот прилетел в петербургский аэропорт Пулково, где сразу был задержан. Кировский районный суд Самары отправил артиста в СИЗО до 24 января, на данный момент против него возбуждено четыре уголовных дела. По словам отца Эдуарда, тот написал покаянное письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Сегодня, 10 января, суд отклонил апелляцию певца об изменении меры пресечения.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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