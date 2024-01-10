"Простите заблудшего": Скандальный певец Шарлот раскаялся перед судом, отрёкшись от прошлых взглядов
Шарлот на суде попросил прощения и отрёкся от антироссийских взглядов
Певец Эдуард Шарлот, против которого возбуждено четыре уголовных дела, на заседании Самарского областного суда по его апелляции раскаялся и попросил прощения за свои прошлые антироссийские взгляды. Соответствующее видео публикует SHOT. По словам артиста, проведённые в СИЗО полтора месяца повлияли на его мировоззрение.
Шарлот на суде попросил прощения и отрёкся от антироссийских взглядов. Видео © SHOT
"Проведённые полтора месяца в тюрьме охладили мой пыл окончательно, приведя в кондицию голову. Суд настал по праву и рассудит дальнейшее будущее Шарлота. Приму уготованное наказание во имя справедливости. Стыжусь содеянного и не побрезгую извиняться... Простите религиозно заблудшего, оступился", — сказал он.
По словам Шарлота, с 2020 года его психологическое состояние было неуравновешенным, что подтверждается "фактической инсценировкой смерти". Он утверждает, что презирает поступки, совершённые, "абсолютно потерянным человеком". Также певец "молит" о надежде прослыть не врагом России, а развиваться как её гражданин и прославлять патриотизм.
Напомним, Эдуард Шарлот попал под внимание правоохранителей после ряда провокационных антироссийских заявлений и акции с публичным сожжением своего российского паспорта. Певец заявлял, что не считает себя гражданином РФ и хочет переехать в Киев. Тем не менее уже 22 ноября Шарлот прилетел в петербургский аэропорт Пулково, где сразу был задержан. Кировский районный суд Самары отправил артиста в СИЗО до 24 января, на данный момент против него возбуждено четыре уголовных дела. По словам отца Эдуарда, тот написал покаянное письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Сегодня, 10 января, суд отклонил апелляцию певца об изменении меры пресечения.