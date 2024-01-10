Скандальный певец Шарлот предстал перед судом в новом образе, но остался в СИЗО
Суд оставил певца Шарлота в СИЗО до 24 января
Шарлот до и после изменения причёски. Коллаж © LIFE. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sharl.ot / SHOT
Самарский областной суд оставил в СИЗО певца Эдуарда Шарлота, против которого возбуждено четыре уголовных дела. Как пишет SHOT, музыкант пытался изменить себе меру пресечения на домашний арест или залог, но апелляцию отклонили. На заседании он присутствовал по видеосвязи.
Судя по фото, певец состриг кудри. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения, так как тот признал вину и раскаялся, а под домашним арестом Шарлот сможет создавать произведения, которые станут "мерой искупления его вины и мерой обращения к народу, государственной власти".
Напомним, летом Эдуард Шарлот сделал ряд провокационных антироссийских заявлений, после чего сжёг свой паспорт РФ. Певец заявлял, что не считает себя нашим соотечественником и хочет переехать в Киев. Однако уже 22 ноября артист прилетел в Санкт-Петербург, где сразу был задержан. Решением Кировского районного суда Самары его арестовали до 24 января. На данный момент против Шарлота возбуждено четыре уголовных дела. По словам отца артиста, тот осознал свою вину и даже написал покаянное письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.