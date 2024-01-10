Скандальный певец Шарлот предстал перед судом в новом образе, но остался в СИЗО

Самарский областной суд оставил в СИЗО певца Эдуарда Шарлота, против которого возбуждено четыре уголовных дела. Как пишет SHOT , музыкант пытался изменить себе меру пресечения на домашний арест или залог, но апелляцию отклонили. На заседании он присутствовал по видеосвязи.

Судя по фото, певец состриг кудри. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения, так как тот признал вину и раскаялся, а под домашним арестом Шарлот сможет создавать произведения, которые станут "мерой искупления его вины и мерой обращения к народу, государственной власти".