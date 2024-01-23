Суд на два месяца продлил арест певцу Шарлоту

Самарский суд на два месяца — до 24 марта — продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту, против которого возбуждено четыре уголовных дела. Лайф узнал, что артисту также проведут судебно-психологическую экспертизу, так как адвокаты настаивают, что у Эдуарда биполярное расстройство.

Сам Шарлот на суде пожаловался, что в изоляторе его даже "не выгуливают" — на улице он был три раза. Отец певца рассказал Лайфу, что два раза ездил к Эдуарду в СИЗО, также певца навещала его девушка. По словам мужчины, отношения у сына с сокамерниками (их трое) и охранниками сложились хорошие, последние даже за автографом приходили. Отец артиста добавил, что просил выпустить раскаявшегося сына под залог, даже если придётся брать кредит.