Суд на два месяца продлил арест певцу Шарлоту
Самарский суд на два месяца — до 24 марта — продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту, против которого возбуждено четыре уголовных дела. Лайф узнал, что артисту также проведут судебно-психологическую экспертизу, так как адвокаты настаивают, что у Эдуарда биполярное расстройство.
Сам Шарлот на суде пожаловался, что в изоляторе его даже "не выгуливают" — на улице он был три раза. Отец певца рассказал Лайфу, что два раза ездил к Эдуарду в СИЗО, также певца навещала его девушка. По словам мужчины, отношения у сына с сокамерниками (их трое) и охранниками сложились хорошие, последние даже за автографом приходили. Отец артиста добавил, что просил выпустить раскаявшегося сына под залог, даже если придётся брать кредит.
Суд на два месяца продлил арест певцу Шарлоту. Видео © LIFE
Напомним, Эдуард Шарлот попал под внимание правоохранителей после ряда провокационных антироссийских заявлений и акции с публичным сожжением своего российского паспорта. Певец заявлял, что не считает себя гражданином РФ и хочет переехать в Киев. Однако в конце прошлого года Шарлот прилетел в Петербург, где сразу был задержан. Позже суд Самары отправил артиста в СИЗО до 24 января, на данный момент против него возбуждено четыре уголовных дела. По словам отца Эдуарда, тот написал покаянное письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
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