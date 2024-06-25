"Здравствуй, спутница": Певец Шарлот анонсировал гастрольный тур прямиком из СИЗО

Певец Эдуард Шарлот, который сейчас находится в следственном изоляторе (СИЗО), анонсировал в Instagram* гастрольный тур по России. Первый концерт должен состояться уже 1 июля в Самаре.

Шарлот выложил анонс гастрольного тура в РФ в соцсетях. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sharl.ot

"Того, кем я ухожу, — забудут. Того, кем я вернусь, — запомнят! Здравствуй, спутница. Хочу поздравить с тем, насколько великолепно справляемся с дикостью предназначенной ноши", — подписал пост Шарлот.

Отец музыканта Валерий недоумевает, откуда могла появиться афиша. Он предложил три варианта объяснения произошедшего. Во-первых, Шарлоту по каким-то причинам могли разрешить выйти в Интернет и даже выехать на гастрольный тур. Но это выглядит нелепо, подчеркнул отец арестованного певца. Во-вторых, сын мог сбежать и афишировать себя таким образом, предположил родитель. Ещё один вариант — анонсировать гастроли мог вовсе не певец.

Отец Шарлота добавил, что навещал сына 21 июня и пробыл с ним почти весь день. При этом сын ни разу не обмолвился про гастрольный тур. Мужчина рассказал, что они не могут видеться постоянно, так как для этого требуется разрешение от следователя.

"Разрешение даётся два раза в месяц. Лимит на июнь исчерпан, поэтому я могу только в июле попросить. Если она мне даст, тогда ими воспользоваться. Всё не так просто", — пояснил отец артиста в беседе с 360.ru.