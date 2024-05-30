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Регион
30 мая, 09:00

На певца Шарлота завели пятое уголовное дело

Певец Эдуард Шарлот в зале суда. Обложка © ТАСС / Альберт Дзень

Певец Эдуард Шарлот в зале суда. Обложка © ТАСС / Альберт Дзень

В отношении певца Эдуарда Шарлота завели уже пятое уголовное дело из-за унижения человеческого достоинства по национальному признаку. Об этом сообщил SHOT.

По информации телеграм-канала, новое дело возбудили в рамках пункта "а" части 2 статьи 282 УК РФ "Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет". За это правонарушение он может получить до шести лет заключения в колонии.

SHOT выяснил, что основанием для появления нового уголовного дела стала история в запрещённой социальной сети, где он позволил себе сказать следующее: "Русскоязычные маленькие ублюдки, вы мертвы, даже когда дышите". К настоящему моменту певец удалил эту публикацию вместе с остальными. Он может переехать в колонию на семь лет в общей сложности.

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Напомним, что российские правоохранительные органы заинтересовались Шарлотом в прошлом ноябре после его публичных антироссийских заявлений и, в частности, акции с сожжением собственного паспорта РФ. Тогда музыкант заявил, что не считает себя россиянином и хотел бы переехать жить в Киев. Тем не менее спустя неделю после этих выходок он прилетел в Петербург, где тут же был задержан. В отношении него было заведено четыре уголовных дела в рамках трёх статей УК РФ.

Юрий Лысенко
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