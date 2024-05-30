На певца Шарлота завели пятое уголовное дело

По информации телеграм-канала, новое дело возбудили в рамках пункта "а" части 2 статьи 282 УК РФ "Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет". За это правонарушение он может получить до шести лет заключения в колонии.

SHOT выяснил, что основанием для появления нового уголовного дела стала история в запрещённой социальной сети, где он позволил себе сказать следующее: "Русскоязычные маленькие ублюдки, вы мертвы, даже когда дышите". К настоящему моменту певец удалил эту публикацию вместе с остальными. Он может переехать в колонию на семь лет в общей сложности.