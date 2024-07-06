Тест по кино СССР: Угадайте фильм по ПОЦЕЛУЮ — даже актёры не справились бы с первого раза
Поцелуи в СССР были! Это нам доказывают многие популярные картины, где романтические моменты настолько знаковые, что определяют само кино. Думаете, сможете узнать советский фильм только по запоминающемуся поцелую?
6 июля во всём мире отмечается День поцелуя. Ещё с XIX века существует этот праздник романтики. В честь него мы предлагаем вам вспомнить самые знаковые проявления любви из кинематографа.
В советском кино поцелуи — это больше, чем просто соприкосновение губами: они часто символизируют закрепление любовной линии и служат финальной точкой в истории. Эти моменты бывают страстными и нежными, некоторые поцелуи в отечественных фильмах настолько известны, что стали эталоном культуры. Сегодня мы проверим ваши знания и выясним, внимательно ли вы смотрите романтические фильмы или отвлекаетесь на нарезку салатов.
Только настоящие киноманы способны узнать фильм по одному-единственному кадру. А смогут ли они разглядеть неточности в любимых картинах? Ранее мы рассказали про киноляпы в фильмах СССР "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит", а вы замечали эти несостыковки?
Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk, © Freepik, © Freepik, © Freepik