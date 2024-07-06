Тест по кино СССР: Угадайте фильм по ПОЦЕЛУЮ — даже актёры не справились бы с первого раза

6 июля во всём мире отмечается День поцелуя. Ещё с XIX века существует этот праздник романтики. В честь него мы предлагаем вам вспомнить самые знаковые проявления любви из кинематографа.

В советском кино поцелуи — это больше, чем просто соприкосновение губами: они часто символизируют закрепление любовной линии и служат финальной точкой в истории. Эти моменты бывают страстными и нежными, некоторые поцелуи в отечественных фильмах настолько известны, что стали эталоном культуры. Сегодня мы проверим ваши знания и выясним, внимательно ли вы смотрите романтические фильмы или отвлекаетесь на нарезку салатов.