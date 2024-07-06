Эти 5 заповедей идеальной домохозяйки женщины должны знать как Отче наш

Многие женщины выбирают не работать и сидеть дома, обустраивая уют и заботясь о детях. Быть домохозяйкой не так уж просто: это настоящая работа, требующая хорошей подготовки и ответственности. У хранительницы очага нет и свободной минутки, ведь дома всегда есть чем заняться. Ван де Камп стала прототипом идеальной американской домохозяйки, многие поклонницы сериала мечтали приблизиться к уровню Бри. Поэтому Life.ru решил раскрыть пять главных правил "отчаянной домохозяйки".

Правило № 1: Леди не показывают эмоций

Бри Ван де Камп говорила, что леди должны носить "маску" с милой улыбкой. Фото © Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки", режиссёры Дэвид Гроссман, Ларри Шоу и т.д., сценаристы Джои Мерфи, Джон Парди / Kinopoisk

Домашние дела порой сильно утомляют. Вывести из себя может что угодно: кричащие дети, разбросанные носки мужа или подгоревший пирог. Но, как говорила Бри Ван де Камп, "настоящая леди не показывает эмоций, а на её лице всегда должна быть милая улыбка". Справиться с чувствами иногда бывает слишком тяжело. Но именно самообладание отличает обычную домохозяйку от идеальной. При гостях ни в коем случае нельзя показывать усталость, ведь хорошей хозяйке всё даётся легко!

Правило № 2: Идеальный порядок

В доме должно быть не только чисто, но и красиво. Весь текстиль обязан сочетаться с интерьером, живые цветы украшать вазы, а пол блестеть — это лишь малая часть того, как выглядит дом идеальной домохозяйки. Ван де Камп всегда была готова к приходу гостей, ведь уборка стала её ежедневным ритуалом, поэтому застать Бри врасплох не представлялось возможным. На самом деле если постоянно поддерживать порядок, то убирать будет намного проще и быстрее.

Правило № 3: Никакой покупной еды

Готовя званый ужин, необходимо позаботиться, чтобы блюда были разнообразными. Фото © Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки", режиссёры Дэвид Гроссман, Ларри Шоу и т.д., сценаристы Джои Мерфи, Джон Парди / Kinopoisk

Идеальная хозяйка готовит всё сама, никакой покупной еды! Помимо того, все блюда должны быть изысканными: обычная котлета с пюре — совсем не то, чем угощают идеальные домохозяйки. Бри всегда экспериментировала и удивляла не только гостей, но и домочадцев. Также её ужины никогда не проходили в один этап, смена блюд была обязательной традицией, а в завершение трапезы всегда подавался роскошный десерт. С проблемой "скудного меню" сталкиваются многие женщины, которые на протяжении долгих лет готовят одни и те же десять блюд. Конечно, в таком случае поразить кого-то будет тяжело. Решение, как ни странно, банально простое: нужно всего-то купить книгу с рецептами и начать экспериментировать.

Правило № 4: Календарь домашних дел

У домохозяйки тоже должен быть график, ведь невозможно навести порядок в доме, если в голове бардак. Бри Ван де Камп никогда не находилась в суете, потому что все её дела были заранее распланированы. Каждый день недели она выделяла под определённые домашние обязанности. В одни дни занималась садом, в другие глажкой и, конечно, всегда оставляла время для отдыха. Ведение такого "календаря" поможет равномерно распределить нагрузку и ничего не упустить.

Правило № 5: Не ходить в гости с пустыми руками

Почему Бри Ван де Камп ходила в гости с плетёной корзинкой? В ней домохозяйка приносила домашнюю выпечку. Фото © Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки", режиссёры Дэвид Гроссман, Ларри Шоу и т.д., сценаристы Джои Мерфи, Джон Парди / Kinopoisk

Ходить в гости с пустыми руками — как минимум плохой тон. Поэтому перед визитом к кому-либо Бри всегда вооружалась плетёной корзиночкой, в которую заботливо складывала домашнюю выпечку собственного приготовления. Конечно, презент можно просто купить в магазине, и в таком случае вы покажете себя как вежливого человека, но точно не как идеальную хозяйку. Домашняя выпечка — прекрасный способ похвастаться своими кулинарными навыками и сделать приятно людям.