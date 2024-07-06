Эти 5 заповедей идеальной домохозяйки женщины должны знать как Отче наш
Быть домохозяйкой может почти каждая, но стать идеальной под силу единицам. Бри Ван де Камп из сериала "Отчаянные домохозяйки" как никто другой знала все правила хорошей хозяйки. Удивительно, но об этих простых и важных заповедях все почему-то забывают.
Многие женщины выбирают не работать и сидеть дома, обустраивая уют и заботясь о детях. Быть домохозяйкой не так уж просто: это настоящая работа, требующая хорошей подготовки и ответственности. У хранительницы очага нет и свободной минутки, ведь дома всегда есть чем заняться. Ван де Камп стала прототипом идеальной американской домохозяйки, многие поклонницы сериала мечтали приблизиться к уровню Бри. Поэтому Life.ru решил раскрыть пять главных правил "отчаянной домохозяйки".
Правило № 1: Леди не показывают эмоций
Бри Ван де Камп говорила, что леди должны носить "маску" с милой улыбкой. Фото © Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки", режиссёры Дэвид Гроссман, Ларри Шоу и т.д., сценаристы Джои Мерфи, Джон Парди / Kinopoisk
Домашние дела порой сильно утомляют. Вывести из себя может что угодно: кричащие дети, разбросанные носки мужа или подгоревший пирог. Но, как говорила Бри Ван де Камп, "настоящая леди не показывает эмоций, а на её лице всегда должна быть милая улыбка". Справиться с чувствами иногда бывает слишком тяжело. Но именно самообладание отличает обычную домохозяйку от идеальной. При гостях ни в коем случае нельзя показывать усталость, ведь хорошей хозяйке всё даётся легко!
Правило № 2: Идеальный порядок
В доме должно быть не только чисто, но и красиво. Весь текстиль обязан сочетаться с интерьером, живые цветы украшать вазы, а пол блестеть — это лишь малая часть того, как выглядит дом идеальной домохозяйки. Ван де Камп всегда была готова к приходу гостей, ведь уборка стала её ежедневным ритуалом, поэтому застать Бри врасплох не представлялось возможным. На самом деле если постоянно поддерживать порядок, то убирать будет намного проще и быстрее.
Правило № 3: Никакой покупной еды
Готовя званый ужин, необходимо позаботиться, чтобы блюда были разнообразными. Фото © Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки", режиссёры Дэвид Гроссман, Ларри Шоу и т.д., сценаристы Джои Мерфи, Джон Парди / Kinopoisk
Идеальная хозяйка готовит всё сама, никакой покупной еды! Помимо того, все блюда должны быть изысканными: обычная котлета с пюре — совсем не то, чем угощают идеальные домохозяйки. Бри всегда экспериментировала и удивляла не только гостей, но и домочадцев. Также её ужины никогда не проходили в один этап, смена блюд была обязательной традицией, а в завершение трапезы всегда подавался роскошный десерт. С проблемой "скудного меню" сталкиваются многие женщины, которые на протяжении долгих лет готовят одни и те же десять блюд. Конечно, в таком случае поразить кого-то будет тяжело. Решение, как ни странно, банально простое: нужно всего-то купить книгу с рецептами и начать экспериментировать.
Правило № 4: Календарь домашних дел
У домохозяйки тоже должен быть график, ведь невозможно навести порядок в доме, если в голове бардак. Бри Ван де Камп никогда не находилась в суете, потому что все её дела были заранее распланированы. Каждый день недели она выделяла под определённые домашние обязанности. В одни дни занималась садом, в другие глажкой и, конечно, всегда оставляла время для отдыха. Ведение такого "календаря" поможет равномерно распределить нагрузку и ничего не упустить.
Правило № 5: Не ходить в гости с пустыми руками
Почему Бри Ван де Камп ходила в гости с плетёной корзинкой? В ней домохозяйка приносила домашнюю выпечку. Фото © Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки", режиссёры Дэвид Гроссман, Ларри Шоу и т.д., сценаристы Джои Мерфи, Джон Парди / Kinopoisk
Ходить в гости с пустыми руками — как минимум плохой тон. Поэтому перед визитом к кому-либо Бри всегда вооружалась плетёной корзиночкой, в которую заботливо складывала домашнюю выпечку собственного приготовления. Конечно, презент можно просто купить в магазине, и в таком случае вы покажете себя как вежливого человека, но точно не как идеальную хозяйку. Домашняя выпечка — прекрасный способ похвастаться своими кулинарными навыками и сделать приятно людям.
Быть "идеальной" сложно в любой сфере, но главное — к этому стремиться. Не всё может получаться с первого раза, но со временем получится обязательно! Так что вооружайтесь советами отчаянной домохозяйки и спешите радовать домочадцев. Ранее Life.ru рассказал о четырёх золотых правилах отношений от Розы Сябитовой.
Коллаж © Life.ru. Фото © Кадры из сериала "Отчаянные домохозяйки", режиссёры Дэвид Гроссман, Ларри Шоу и т.д., сценаристы Джои Мерфи, Джон Парди / Kinopoisk