7 трендов из 2000-х, над которыми все смеялись, а сегодня эти вещи снова носят

Разглядывая фотографии селебрити и их образы из нулевых, хотелось то ли смеяться, то ли плакать. Но так было до недавнего времени, ведь теперь в моду снова вернулись они: стразы, жёсткий гламур и заниженная талия. Всё это вновь можно увидеть на мировых подиумах. Относительно "новой" моды люди разделились на два лагеря: одни с радостью достают старые велюровые костюмы из шкафа и клеят стразы на телефон, а другие в ужасе, что им опять придётся видеть это на улицах. Life.ru рассказал о семи странных трендах из 2000-х, над которыми все потешались, а сегодня они снова в фаворе.

1. Модные капри из нулевых

Капри были в тренде в 2000-х, а в 2024 году вернулись в моду. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Капри часто смотрятся очень странно: как будто неудачно постирали джинсы и они сели. В 2000-х их все обожали и скупали. Как правило, выбирали модели из синей джинсы с заниженной талией и подворотами. Сейчас этот тренд вновь вернулся в моду. Конечно, современные капри смотрятся чуть лучше, особенно если их обыгрывают правильным верхом и обувью.

2. Вернулась мода 2000-х: микротопики

Этот предмет был в гардеробе у каждой уважающей себя модницы — топики обожали все! И чем они были меньше, тем лучше. Часто девушки специально брали размер, который мал, чтобы мини-кофточка лучше обтягивала. На какое-то время про них благополучно забыли и стали считать вульгарными, но это продлилось недолго. В этом и прошлом году топики вновь активизировались и заполнили полки бутиков. Модели сейчас появились более разнообразные, а некоторые стали делать даже вульгарнее, чем было в нулевых.

3. Стразы — тренд лета-2024

В нулевых были очень популярны чехлы для телефонов, усыпанные стразами. Также их клеили и на одежду. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yuriy Golub

"Чем больше блестит, тем моднее", — кажется, именно так думали в 2000-х. Стразы клеили буквально на всё: майки, чехлы для телефонов, туфли и даже на машины. Помните эти маленькие розовые телефончики, усыпанные стразами? Они снова тут! Да-да, стилисты заново научились любить стразы. Сейчас особенную популярность набирают джинсы, сумки и, конечно, те самые гламурные чехлы для телефонов со стразами.

4. Модная в нулевых заниженная талия

Не успели люди привыкнуть к стильной завышенной талии, как снова нужно бежать за новыми джинсами, теперь уже с низкой посадкой. Это, конечно, тоже любимый тренд нулевых. Заниженная талия считалась чем-то невероятно крутым и приоткрывала все прелести фигуры. Однако у таких вещей был один минус — они подходили далеко не всем, поэтому когда пышные дамы надевали джинсы с низкой посадкой, выглядело это не очень. Кстати, если из-под джинсов виднелись трусики, желательно со стразами, то это считалось писком моды.

5. Юбки-баллоны — модный тренд из 2000-х

Юбки-баллоны набирают популярность, но мало кто знает, что это тренд нулевых. Фото © Freepik / senivpetro

Юбки-баллоны стали популярны в 2000-х, но тогда они выглядели довольно спорно. Сейчас же дизайнеры научились грамотно их стилизовать, и они вновь обретают признание. Эту вещицу теперь можно увидеть в коллекциях лучших брендов.

6. Легинсы

Кажется, что легинсы и не выходили из моды, но пик их популярности всё-таки пришёлся именно на нулевые. Тогда в гардеробах модниц их было множество. Позже легинсы стали носить только для занятий спортом, но сейчас их всё чаще надевают на прогулки и даже на мероприятия. Грамотная стилизация делает их незаменимой вещью.

7. Модные в нулевых велюровые костюмы

В 2000-х спортивные костюмы надевали не только для занятий спортом, но и на официальные мероприятия. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

20 лет назад звёзды спокойно выходили на ковровые дорожки в спортивных костюмах, ведь это считалось модным. Самыми популярными были велюровые костюмы ярких цветов. Современное общество тоже облюбовало этот тренд, ведь сейчас все любят комфорт, а что может быть удобнее спортивного костюма? Кажется, ещё немного — и мы вновь увидим селебрити на красных дорожках не в вечерних платьях.