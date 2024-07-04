5 папаш отечественного шоу-бизнеса, у которых развалилась семья, а алименты они не платят

В мире шоу-бизнеса не всё блестит как золото. Часто за красивыми фасадами скрываются реальные проблемы. Особенно это становится очевидно, когда дело касается семейных отношений и алиментов. Мы собрали истории пятерых известных отцов, которые оказались не лучшими примерами семейных мужчин.

1. Александр Головин

Головин отказывается признать дочь. Актёр Александр Головин и его супруга Александра. Фото © ТАСС / Алексей Белкин

Александр Головин, известный по сериалу "Кадетство", попал в настоящий водоворот проблем. Его роман с визажисткой Светланой Белогуровой закончился рождением ребёнка, которого актёр сначала даже не признавал. Да-да, несмотря на положительный генетический тест! Алименты в размере 22 000 рублей в месяц платить не захотел. Но суд всё-таки заставил актёра раскошелиться. Вот так-то, Александр!

2. Дмитрий Тарасов

Дмитрий Тарасов обжаловал алименты и потерял авто. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Футболист Дмитрий Тарасов до брака с Ольгой Бузовой уже был женат на Оксане Пономаренко и стал отцом девочки Ангелины. После развода платить алименты он отказался, а затем обжаловал решение суда на семь миллионов рублей. А пока судебные разбирательства длились, его автомобиль был арестован. Сумму алиментов снизили, но Тарасов не успокоился. Когда остался без работы, платить алименты вместо него взялась его беременная жена Анастасия Костенко. Неплохо устроился, Дмитрий!

3. Павел Прилучный

Павел Прилучный прячет доходы от бывшей жены. Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Павел Прилучный и его бывшая жена Агата Муцениеце постоянно на виду. Прилучный вкладывал деньги в строительство дома вместе с новой пассией Зепюр Брутян, а на алименты детям плевать хотел. Но не тут-то было! Агата выиграла суд, и теперь Павел должен выплачивать по 100 тысяч рублей в месяц. Но и здесь нашёлся хитрец — на остальные расходы платить отказывается. Агата требует 30% его доходов. Битва продолжается!

4. Виталий Гогунский

Виталий Гогунский в эпицентре судебной драмы. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Три года судебных разбирательств — это вам не шутка! Виталий Гогунский и его бывшая жена устроили настоящее шоу для прессы, выясняя, кто и сколько должен платить. В конце концов они подписали мировое соглашение, детали которого держат в секрете. Зато известно, что при разводе Гогунский оставил семье квартиру в Москве. Виталий, вот это щедрость!

5. Андрей Аршавин

Андрей Аршавин контролирует каждую копейку и не платит алименты. Фото © ТАСС / Максим Константинов

Андрей Аршавин и Юлия Барановская — это отдельная песня. В неофициальном браке родилось трое детей, а вот отношения с деньгами были странными. Миллионер Аршавин контролировал каждую копейку. После расставания Юлия смогла добиться алиментов только через суд. Но и тут не обошлось без скандала: сумму выплат удалось снизить. Судебные разбирательства продолжаются, а Аршавин всё так же не хочет раскошеливаться.