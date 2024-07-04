Певица Нюша и её муж Сивов отказались от примирения по разводу в суде

Уточняется, что на сегодняшнем заседании оба супруга ответили отказом на вопрос судьи о возможном примирении. 15 июля они встретятся в мировом суде, на котором решится, с кем будут жить дети. Скорее всего, на предстоящем слушании их разведут.

Напомним, Нюша прожила в браке с Сивовым семь лет. За это время у пары родилось двое детей: Серафима-Симба, которой сейчас пять лет, и Саффрон — ему два года. 24 мая супруги подали заявление о разводе, при этом близких заверили, что останутся друзьями. Они не будут делить имущество, так как совместно нажитого у них ничего нет.