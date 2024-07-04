Правосудие настигло мошенников, отобравших у Рудковской картофельный завод
Столичный суд отправил в колонию мошенников, укравших завод у Яны Рудковской
Фото мошенников из зала суда. Обложка © Telegram / Голубь Мира Яна Рудковская
Кунцевский суд Москвы отправил в колонию мошенников, которые обманным путём украли картофельный завод у продюсера Яны Рудковской. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Видео из зала суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Там отметили, что Валентина Савинова, который был другом семьи, отправят в колонию общего режима на 8,5 года. Остальные фигуранты получили по четыре года тюрьмы.
"Другие фигуранты, Абаев Владимир Александрович и Киселёв Дмитрий Александрович, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд назначил наказание каждому в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Савин, Абаев, Киселёв взяты под стражу в зале суда", — добавили в суде.
Сама Рудковская на личной странице написала, что посещала все заседания и довела дело до конца, поэтому может собой гордиться. По словам продюссера, ей предстоит пройти слушания гражданских судов, чтобы вернуть картофельный завод.
Ранее Life.ru рассказывал, что левые строители обманули Яну Рудковскую на 130,5 млн рублей. Мошенники воспользовались доверчивостью продюсера и, получив деньги, не стали проводить оговорённые работы. В итоге Рудковская осталась ни с чем и отправилась в полицию.