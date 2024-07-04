Правосудие настигло мошенников, отобравших у Рудковской картофельный завод

Кунцевский суд Москвы отправил в колонию мошенников, которые обманным путём украли картофельный завод у продюсера Яны Рудковской. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Видео из зала суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Там отметили, что Валентина Савинова, который был другом семьи, отправят в колонию общего режима на 8,5 года. Остальные фигуранты получили по четыре года тюрьмы.

"Другие фигуранты, Абаев Владимир Александрович и Киселёв Дмитрий Александрович, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд назначил наказание каждому в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Савин, Абаев, Киселёв взяты под стражу в зале суда", — добавили в суде.

Сама Рудковская на личной странице написала, что посещала все заседания и довела дело до конца, поэтому может собой гордиться. По словам продюссера, ей предстоит пройти слушания гражданских судов, чтобы вернуть картофельный завод.