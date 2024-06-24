Мошенники взломали аккаунты Сафронова, но Газманов всех спас

Известному советскому и российскому художнику Никасу Сафронову, представившись сотрудниками Википедии, позвонили телефонные мошенники, получили доступ к его контактам, после чего атаковали их просьбами занять денежные средства. Как передаёт телеграм-канал Mash, всех спас знаменитый певец Олег Газманов.

Сафронов рассказывает, как его обманули мошенники. Видео © Mash

Злоумышленники сообщили Сафронову, что решили вместе с ним исправить статью в Википедии про его деятельность. Впоследствии преступники получили необходимые им коды, взломали "Госуслуги" и аккаунт в WhatsApp, а затем начали просить друзей художника от его имени занять 20–30 тысяч рублей.

Первой жертвой стал Газманов, который сразу же почувствовал неладное и связался с Сафроновым. В итоге последнему удалось избежать финансовых проблем. Теперь он вместе со своим сыном Лукой меняет пароли и блокирует карты.