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24 июня, 20:04

Мошенники взломали аккаунты Сафронова, но Газманов всех спас

Mash: Олег Газманов не дал Никасу Сафронову стать жертвой телефонных мошенников

Художник Никас Сафронов и певец Олег Газманов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Художник Никас Сафронов и певец Олег Газманов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Известному советскому и российскому художнику Никасу Сафронову, представившись сотрудниками Википедии, позвонили телефонные мошенники, получили доступ к его контактам, после чего атаковали их просьбами занять денежные средства. Как передаёт телеграм-канал Mash, всех спас знаменитый певец Олег Газманов.

Сафронов рассказывает, как его обманули мошенники. Видео © Mash

Злоумышленники сообщили Сафронову, что решили вместе с ним исправить статью в Википедии про его деятельность. Впоследствии преступники получили необходимые им коды, взломали "Госуслуги" и аккаунт в WhatsApp, а затем начали просить друзей художника от его имени занять 20–30 тысяч рублей.

Первой жертвой стал Газманов, который сразу же почувствовал неладное и связался с Сафроновым. В итоге последнему удалось избежать финансовых проблем. Теперь он вместе со своим сыном Лукой меняет пароли и блокирует карты.

Никас Сафронов: Иностранцы с мозгами любят Россию
Никас Сафронов: Иностранцы с мозгами любят Россию

Ранее Life.ru писал, что полиция ищет телефонных мошенников, на счёт которых 88-летний физик Евгений Александров перевёл 1,9 млн рублей. Злоумышленники заверили свою жертву, что зарегистрируют его патенты через свою программу, но своё обещание, конечно, не сдержали.

Алексей Соловьёв
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