Никас Сафронов: Иностранцы с мозгами любят Россию

За рубежом всегда старались создать непривлекательный образ России, но после Олимпийских игр 2014 года в Сочи многие иностранцы прозрели. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился народный художник Российской Федерации Никас Сафронов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, нынешний форум тоже является таким окном в объективность, но только для тех, кого ещё можно убедить, а думающие люди — убеждён Сафронов — и без того любят Россию.

"Вот умер Берлускони — друг России, это для нас большая потеря. И 80 процентов итальянцев — они "прорусские", они за русских и считают, что Россия делает то, что вынуждена была делать в тот или иной исторический момент", — рассуждает собеседник Лайфа.

Художник Никас Сафронов заявил на ПМЭФ, что иностранцы с мозгами любят Россию. Видео © LIFE

По словам Сафронова, противники России за рубежом стараются воплотить в жизнь заветы мастера нацистской пропаганды Йозефа Геббельса: "Ложь, повторённая тысячу раз, становится правдой". Чтобы противостоять этому, нужны не только мужество, но и интеллект, считает художник.