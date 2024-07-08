Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 14:45

"Был в ужасе": Никас Сафронов рассказал, что случайно выбросил в мусорку 1,5 млн рублей

Никас Сафронов признался, что случайно выкинул полуторамиллионную заначку брата

Никас Сафронов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Никас Сафронов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Художник Никас Сафронов рассказал, что однажды случайно выбросил в мусорку полтора миллиона рублей. Он указал, что деньги принадлежали его брату Владимиру, который копил средства на чёрный день. И вот однажды живописец отправил родственника в санаторий, а сам решил "посмотреть, что у него дома происходит".

Оказавшись внутри, Сафронов увидел "неэстетичную" гору пустых пакетов из-под кефира, которые брат использовал как пакеты для мусора. Ничего не подозревая, он выкинул всё в мусорный бак. По возвращении шокированный Владимир закатил жуткий скандал.

"Володя был в ужасе. Он даже ходил на свалку, естественно, ничего не нашёл — весь мусор давно уже вывезли. Честно говоря, у меня даже мысли не возникло, что в этих пакетах, хоть и мытых, могут лежать деньги. Я ему предложил отдать эту сумму, чтобы он успокоился. Но брат категорически отказался. Так что, если кто-то найдёт эти деньги на городской свалке, пусть они принесут ему радость", — рассказал Никас сайту MK.Ru.

Мёртвые руки и трупные пятна: Никас Сафронов оценил "кровавый" портрет Карла III
Мёртвые руки и трупные пятна: Никас Сафронов оценил "кровавый" портрет Карла III

Напомним, недавно Никас Сафронов попался на уловку мошенников. Неизвестные, представившиеся сотрудниками Википедии, предложили исправить живописцу статью о нём. Кончилось всё тем, что злоумышленники получили доступ к его контактам и начали написывать знакомым, клянча деньги взаймы. Одним из адресатов оказался Олег Газманов. Он и предупредил художника о беде.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Никас Сафронов
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров