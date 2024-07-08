"Был в ужасе": Никас Сафронов рассказал, что случайно выбросил в мусорку 1,5 млн рублей

Художник Никас Сафронов рассказал, что однажды случайно выбросил в мусорку полтора миллиона рублей. Он указал, что деньги принадлежали его брату Владимиру, который копил средства на чёрный день. И вот однажды живописец отправил родственника в санаторий, а сам решил "посмотреть, что у него дома происходит".

Оказавшись внутри, Сафронов увидел "неэстетичную" гору пустых пакетов из-под кефира, которые брат использовал как пакеты для мусора. Ничего не подозревая, он выкинул всё в мусорный бак. По возвращении шокированный Владимир закатил жуткий скандал.

"Володя был в ужасе. Он даже ходил на свалку, естественно, ничего не нашёл — весь мусор давно уже вывезли. Честно говоря, у меня даже мысли не возникло, что в этих пакетах, хоть и мытых, могут лежать деньги. Я ему предложил отдать эту сумму, чтобы он успокоился. Но брат категорически отказался. Так что, если кто-то найдёт эти деньги на городской свалке, пусть они принесут ему радость", — рассказал Никас сайту MK.Ru.