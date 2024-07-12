Болдуина на суде ещё раз заставили смотреть кадры убийства оператора Хатчинс

Американскому актёру Алеку Болдуину пришлось вновь увидеть кадры, на которых запечатлены последние минуты жизни оператора Галины Хатчинс. Видео показали во время судебного заседания, уточняет New York Post.

При просмотре видео Болдуин сохранял "каменное лицо", не проявлял эмоций и периодически делал заметки. В один момент он приложил ко лбу руку и немного наклонил голову.

Актёр Алек Болдуин смотрит видео убийства оператора Галины Хатчинс. Видео © YouTube / COURT TV

Во время заседания прокурор заявила, что поведение Болдуина на съёмочной площадке было безответственным. Адвокаты актёра представили суду заверения реквизиторов, что револьвер, переданный Болдуину, был совершенно безвреден, поэтому именно они виновны в случившемся.