Болдуина на суде ещё раз заставили смотреть кадры убийства оператора Хатчинс
Суд по делу актёра Алека Болдуина. Обложка © ТАСС / AP / Ramsay de Give
Американскому актёру Алеку Болдуину пришлось вновь увидеть кадры, на которых запечатлены последние минуты жизни оператора Галины Хатчинс. Видео показали во время судебного заседания, уточняет New York Post.
При просмотре видео Болдуин сохранял "каменное лицо", не проявлял эмоций и периодически делал заметки. В один момент он приложил ко лбу руку и немного наклонил голову.
Актёр Алек Болдуин смотрит видео убийства оператора Галины Хатчинс. Видео © YouTube / COURT TV
Во время заседания прокурор заявила, что поведение Болдуина на съёмочной площадке было безответственным. Адвокаты актёра представили суду заверения реквизиторов, что револьвер, переданный Болдуину, был совершенно безвреден, поэтому именно они виновны в случившемся.
Ранее американский суд отклонил ходатайство актёра Алека Болдуина о снятии с него уголовного обвинения по делу о гибели оператора Галины Хатчинс. По словам юристов звезды, пистолет, из которого был совершён выстрел, являлся единственным доказательством, однако был повреждён в ходе экспертизы криминалистов.
Напомним, трагедия на съёмочной площадке фильма "Ржавчина" случилась в октябре 2021 года, когда артист выстрелил из пистолета, который считал бутафорским. В результате ранения получили два человека из команды. Режиссёру Джоэлу Соузе повредило ключицу, а 42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс погибла. В феврале 2023 года Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, но позже его сняли. В январе стало известно, что актёру опять предъявили обвинение, но артист вину не признал.