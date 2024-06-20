Спецпрокуроры сочли, что Болдуин застрелил оператора Хатчинс, играясь с оружием
Алек Болдуин. Обложка © ТАСС / AP / Invision / Evan Agostini
Спецпрокуроры по делу американского актёра Алека Болдуина заявили, что тот выстрелил в оператора Галину Хатчинс, играясь с оружием. ЧП произошло на съёмках фильма "Ржавчина". Об этом говорится в их отчёте, который появился на общем сайте судов американского штата Нью-Мексико.
В нём утверждается, что в период с 12 по 21 октября 2021 года Болдуин "участвовал в различных сценах, в которых он... игрался с револьвером во время съёмок при обучении стрельбе из огнестрельного оружия".
"За несколько минут до звонка в [экстренную службу] 911 с сообщением о выстрелах в... мисс Хатчинс мистер Болдуин был сфотографирован... ворочавшим своим бутафорским оружием", — говорится в документе.
Как указали спецпрокуроры, актёр был невнимателен при обучении стрельбе из огнестрельного оружия, также он не раз наводил револьвер на членов съёмочной группы, выстрелил холостым патроном в одного из них и демонстрировал на съёмках "неустойчивое и агрессивное поведение".
Напомним, трагедия на съёмочной площадке фильма "Ржавчина" случилась в октябре 2021 года, когда актёр выстрелил из пистолета, который считал бутафорским. Пуля ранила двоих. Режиссёру Джоэлу Соузе выстрелом повредило ключицу, а 42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс скончалась. Позже помощник режиссёра признал наличие нарушений на съёмочной площадке, связанных с оружием. В феврале 2023 года Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, в апреле его сняли. В январе стало известно, что актёру вновь предъявили обвинения. Болдуин, кстати, так и не признал вину в гибели кинооператора.