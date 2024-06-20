Спецпрокуроры сочли, что Болдуин застрелил оператора Хатчинс, играясь с оружием

Спецпрокуроры по делу американского актёра Алека Болдуина заявили, что тот выстрелил в оператора Галину Хатчинс, играясь с оружием. ЧП произошло на съёмках фильма "Ржавчина". Об этом говорится в их отчёте, который появился на общем сайте судов американского штата Нью-Мексико.

В нём утверждается, что в период с 12 по 21 октября 2021 года Болдуин "участвовал в различных сценах, в которых он... игрался с револьвером во время съёмок при обучении стрельбе из огнестрельного оружия".

"За несколько минут до звонка в [экстренную службу] 911 с сообщением о выстрелах в... мисс Хатчинс мистер Болдуин был сфотографирован... ворочавшим своим бутафорским оружием", — говорится в документе.