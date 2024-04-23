Алек Болдуин выбил телефон из рук активистки после вопроса о гибели оператора
Американский актёр Алек Болдуин выбил телефон из рук активистки, которая напала на него с обвинениями в гибели оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма "Ржавчина". Видео инцидента распространилось в Сети.
Болдуин выбил телефон из рук активистки после вопроса о гибели оператора. Видео © X / ACTBrigitte
Актёр был в кофейне в Нью-Йорке, когда к нему подошла активистка, протестующая против конфликта на Ближнем Востоке. Она начала снимать Болдуина и требовать, чтобы тот на камеру заявил, что Палестина — свободная страна. Но артист не стал потакать прихоти девушки и попросил сотрудников кафе вызвать полицию. Тогда она припомнила актёру трагедию на съёмках "Ржавчины".
"Зачем вы убили ту леди?! Вы убили её и не понесли наказания", — начала кричать девушка.
Актёр сам попросил женщину покинуть помещение, но та продолжала кричать, снимая его вблизи. А когда терпение звезды фильма "Отступники" Болдуина закончилось, он выбил телефон из её рук.
Напомним, трагедия на съёмочной площадке фильма "Ржавчина" случилась в октябре 2021 года, когда актёр выстрелил из пистолета, который считал бутафорским. Пуля ранила двоих. Режиссёр Джоэл Соуза повредил ключицу, а 42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс погибла. Позже помощник режиссёра признал наличие нарушений на съёмочной площадке, связанных с оружием. В феврале 2023 года Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, в апреле его сняли. Болдуин, кстати, так и не признал вину в гибели кинооператора.
X / ACTBrigitte