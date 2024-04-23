Алек Болдуин выбил телефон из рук активистки после вопроса о гибели оператора

Американский актёр Алек Болдуин выбил телефон из рук активистки, которая напала на него с обвинениями в гибели оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма "Ржавчина". Видео инцидента распространилось в Сети.

Болдуин выбил телефон из рук активистки после вопроса о гибели оператора. Видео © X / ACTBrigitte

Актёр был в кофейне в Нью-Йорке, когда к нему подошла активистка, протестующая против конфликта на Ближнем Востоке. Она начала снимать Болдуина и требовать, чтобы тот на камеру заявил, что Палестина — свободная страна. Но артист не стал потакать прихоти девушки и попросил сотрудников кафе вызвать полицию. Тогда она припомнила актёру трагедию на съёмках "Ржавчины".

"Зачем вы убили ту леди?! Вы убили её и не понесли наказания", — начала кричать девушка.