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23 апреля, 16:04

Алек Болдуин выбил телефон из рук активистки после вопроса о гибели оператора

Американский актёр Алек Болдуин выбил телефон из рук активистки, которая напала на него с обвинениями в гибели оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма "Ржавчина". Видео инцидента распространилось в Сети.

Болдуин выбил телефон из рук активистки после вопроса о гибели оператора. Видео © X / ACTBrigitte

Актёр был в кофейне в Нью-Йорке, когда к нему подошла активистка, протестующая против конфликта на Ближнем Востоке. Она начала снимать Болдуина и требовать, чтобы тот на камеру заявил, что Палестина — свободная страна. Но артист не стал потакать прихоти девушки и попросил сотрудников кафе вызвать полицию. Тогда она припомнила актёру трагедию на съёмках "Ржавчины".

"Зачем вы убили ту леди?! Вы убили её и не понесли наказания", — начала кричать девушка.

Актёр сам попросил женщину покинуть помещение, но та продолжала кричать, снимая его вблизи. А когда терпение звезды фильма "Отступники" Болдуина закончилось, он выбил телефон из её рук.

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Напомним, трагедия на съёмочной площадке фильма "Ржавчина" случилась в октябре 2021 года, когда актёр выстрелил из пистолета, который считал бутафорским. Пуля ранила двоих. Режиссёр Джоэл Соуза повредил ключицу, а 42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс погибла. Позже помощник режиссёра признал наличие нарушений на съёмочной площадке, связанных с оружием. В феврале 2023 года Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, в апреле его сняли. Болдуин, кстати, так и не признал вину в гибели кинооператора.

Обложка ©

X / ACTBrigitte

Александра Мышляева
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