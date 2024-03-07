Суд в США признал виновной в смерти оператора Хатчинс оружейницу Гутьеррес-Рид

Суд Соединённых Штатов вынес приговор оружейнице Анне Гутьеррес-Рид, работавшей на съёмках фильма "Ржавчина", признав её виновной в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс с Украины в 2021 году. Об этом сообщает BBC.

Гутьеррес-Рид отвечала за огнестрельное оружие на съёмках "Ржавчины". Именно она зарядила реквизитный револьвер муляжами и как минимум одним боевым патроном, после чего отдала пистолет актёру Алеку Болдуину. Он направил оружие на Хатчинс и спустил курок, нанеся оператору ранение, которое привело к смерти.

"В этом деле речь идёт о постоянных, бесконечных нарушениях техники безопасности, которые привели к смерти человека", — прокомментировала ситуацию прокурор, охарактеризовав оружейницу как "небрежную", "неосторожную" и "легкомысленную".