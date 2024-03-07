Суд в США признал виновной в смерти оператора Хатчинс оружейницу Гутьеррес-Рид
Оружейница "Ржавчины" Анна Гутьеррес-Рид. Обложка © X / @PrettyLiesAlibi
Суд Соединённых Штатов вынес приговор оружейнице Анне Гутьеррес-Рид, работавшей на съёмках фильма "Ржавчина", признав её виновной в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс с Украины в 2021 году. Об этом сообщает BBC.
Гутьеррес-Рид отвечала за огнестрельное оружие на съёмках "Ржавчины". Именно она зарядила реквизитный револьвер муляжами и как минимум одним боевым патроном, после чего отдала пистолет актёру Алеку Болдуину. Он направил оружие на Хатчинс и спустил курок, нанеся оператору ранение, которое привело к смерти.
"В этом деле речь идёт о постоянных, бесконечных нарушениях техники безопасности, которые привели к смерти человека", — прокомментировала ситуацию прокурор, охарактеризовав оружейницу как "небрежную", "неосторожную" и "легкомысленную".
Обвинителям удалось доказать, что Гутьеррес-Рид привезла коробку с боевыми боеприпасами из собственного дома. В течение следующих 12 дней они постепенно расходились по съёмочной площадке. Наказание для оружейницы будет избрано позже.
Напомним, резонансная трагедия случилась в 2021 году, когда Болдуин совершил выстрел из револьвера в направлении съёмочной команды "Ржавчины". Актёр не предполагал, что пистолет может быть заряжен боевым патроном, но в результате его действий оператор Галина Хатчинс умерла, а режиссёр был ранен. Ответственность возложили на координатора по безопасности съёмочного процесса Дэвида Холлса, его приговорили к шести месяцам тюрьмы условно. С Болдуина в апреле 2023 года были сняты обвинения, но впоследствии вердикт был пересмотрен, а дело снова направили в суд.