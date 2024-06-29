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Регион
29 июня, 10:07

Суд отклонил ходатайство Болдуина о снятии обвинения по делу о гибели оператора

Американский суд отклонил ходатайство актёра Алека Болдуина о снятии с него уголовного обвинения по делу о гибели оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма "Ржавчина". По словам юристов звезды, пистолет, из которого был совершён выстрел, являлся единственным доказательством, однако был повреждён в ходе экспертизы криминалистов.

"И адвокат Болдуина никогда не сможет проверить огнестрельное оружие в его исходном состоянии, чтобы определить, привело ли выдергивание курка к разряду", — передают сообщение адвокатов журналисты Fox News.

Спецпрокуроры сочли, что Болдуин застрелил оператора Хатчинс, играясь с оружием
Спецпрокуроры сочли, что Болдуин застрелил оператора Хатчинс, играясь с оружием

Напомним, трагедия на съёмочной площадке случилась в октябре 2021 года, когда артист выстрелил из пистолета, который считал бутафорским. В результате ранения получили два человека из команды. Режиссёру Джоэлу Соузе повредило ключицу, а 42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс погибла. В феврале 2023 года Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, но позже его сняли. В январе стало известно, что актёру опять предъявили обвинения, но артист вину не признал.

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Kinopoisk

Александра Мышляева
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