Суд отклонил ходатайство Болдуина о снятии обвинения по делу о гибели оператора
Американский суд отклонил ходатайство актёра Алека Болдуина о снятии с него уголовного обвинения по делу о гибели оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма "Ржавчина". По словам юристов звезды, пистолет, из которого был совершён выстрел, являлся единственным доказательством, однако был повреждён в ходе экспертизы криминалистов.
"И адвокат Болдуина никогда не сможет проверить огнестрельное оружие в его исходном состоянии, чтобы определить, привело ли выдергивание курка к разряду", — передают сообщение адвокатов журналисты Fox News.
Напомним, трагедия на съёмочной площадке случилась в октябре 2021 года, когда артист выстрелил из пистолета, который считал бутафорским. В результате ранения получили два человека из команды. Режиссёру Джоэлу Соузе повредило ключицу, а 42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс погибла. В феврале 2023 года Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, но позже его сняли. В январе стало известно, что актёру опять предъявили обвинения, но артист вину не признал.