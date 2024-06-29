Суд отклонил ходатайство Болдуина о снятии обвинения по делу о гибели оператора

Американский суд отклонил ходатайство актёра Алека Болдуина о снятии с него уголовного обвинения по делу о гибели оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма "Ржавчина". По словам юристов звезды, пистолет, из которого был совершён выстрел, являлся единственным доказательством, однако был повреждён в ходе экспертизы криминалистов.