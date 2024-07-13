Тест: Ответь на 5 вопросов и узнай, кто из холостяков с Евро-2024 твой суженый

Чемпионат Европы – 2024 собирает лучших из лучших в футболе, вместе с этим начинается парад завидных женихов. Безупречные навыки игры на поле и стильная жизнь за его пределами — эти футболисты представляют собой полный набор качеств. Пока все болеют за любимые команды, давайте на минутку подумаем, кто из этих знаменитых холостяков мог бы стать для вас идеальной парой. Ведь есть вещи и поважнее, чем "Золотой мяч" и кубки. Речь идёт об отношениях, которые заставляют сердце биться чаще.