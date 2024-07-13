5 самых популярных советских диет: на них худела нация, не гробя здоровье

Худеть в СССР долгое время было не принято, ведь люди отходили от потрясений Великой Отечественной войны и наконец-то могли радоваться тому, что на столе есть еда. Конечно, большого разнообразия, а тем более ПП-продуктов, в те годы не было, но все и так были довольны. Помня голод, люди подсознательно старались наесть "запасы", особенно откармливали детей. Тогда о фигуре практически никто не думал, ведь упитанный человек — сытый человек. Диеты, конечно, были и тогда, но в основном медицинского характера, зато они не вредили организму, как современные способы похудения. Life.ru решил рассказать о пяти самых популярных диетах в СССР, на которых худела нация, не гробя здоровье.

Кремлёвская диета

Диетологи СССР, которые придумали кремлёвскую диету, разработали специальные таблицы продуктов, в которых были отражены их условные единицы. Фото © ТАСС / Юзеф Мосенжник

Этот способ похудения произвёл настоящий фурор в Советском Союзе. Всё дело в инновационном подходе. Это сейчас люди привыкли считать БЖУ (белки, жиры и углеводы), а раньше такое никому и в голову не приходило. Создатели кремлёвской диеты предложили способ, при котором тоже нужно было вести подсчёт съеденного, однако о привычных нам показателях речи не шло. Каждому продукту они присваивали количество условных единиц. Все значения съеденного за день суммировались между собой. Чтобы похудеть, человеку нужно было ограничить свой суточный рацион до 20 у.е., а чтобы оставаться в форме, разрешалось потреблять не больше 40 у.е.

Советские разгрузочные дни

Да-да, разгрузочные дни придумали ещё в СССР. Изначально, правда, голодание применяли в психиатрии, чтобы немного успокоить буйных пациентов. Эффект был хорошим, поэтому советские врачи, недолго думая, решили попробовать этот способ и в лечении других заболеваний. Активнее всего его начали применять для лечения людей с ожирением. Результаты превосходили все ожидания. Тогда голодание начало набирать популярность, и женщины решили устраивать себе дни без еды самостоятельно, однако это не всегда заканчивалось хорошо. Голодать можно только при наблюдении врача и только по его рекомендациям, тогда получится сбросить лишний вес и не навредить здоровью.

Советская монодиета

Монодиета заключалась в том, чтобы человек ел только один продукт на протяжении нескольких дней. Фото © ТАСС / Борис Колесников

Как несложно догадаться, эта диета предполагала однообразие, то есть люди ели лишь один продукт на протяжении определённого времени. Обычно это длилось несколько дней. Назвать эту диету абсолютно правильной или сбалансированной, конечно, нельзя. У неё есть много минусов, которые в большей степени связаны с неправильным выбором продуктов. Также не стоит забывать, что человеку необходимо получать и белки, и жиры, и углеводы, а найти продукт, в котором будет достаточное количество всего, невозможно. Однако советских женщин это не смущало, и они яростно налегали на морковку, огурцы и другие овощи. Результат был, но не самый лучший.

Знаменитая диета СССР "Лечебный стол № 8"

Эта советская диета была одной из самых правильных и полезных. Её придумал диетолог, профессор М.И. Певзнеров. "Стол № 8" применяли в основном в санаториях для лечения людей с лишним весом. Их приёмы пищи разделяли на 5–6 раз, продукты использовали низкокалорийные, лишнюю жидкость, а также всё, что её задерживает в организме, из рациона убирали. Помимо этого даже использовали сахарозаменители. Такой подход не вредил организму, а также проще переносился психологически, так как людям не нужно было мучить себя голоданиями или одной морковкой. Основы "Стола № 8" применяются в диетологии до сих пор.

Спорт и утренняя зарядка в СССР

СССР приучал своих граждан быть спортивными и здоровыми, поэтому часто устраивались массовые спортивные мероприятия. Фото © ТАСС / В. Лысенко

Государство диеты не пропагандировало и не поддерживало, ведь гораздо лучше было худеть, занимаясь спортом. Каждое утро по телевизору показывали зарядку, а также постоянно проводились спортивные мероприятия. Советские граждане любили спорт и с радостью им занимались. Но тем, кто обожал покушать, одни физические нагрузки не помогали, поэтому их совмещали с правильным питанием и диетами. Вот тогда эффект был отличным!