"Вау-эффект на последней минуте": Экстрасенс дала прогноз на финал Евро-2024

В финале вообще интересно. Все пророчат победу Испании, только эта победа возможна случайным образом, будет у них шанс взять эту победу, но победителем у меня больше Нидерланды идут. Сборная, от которой никто ничего не ждал! Повторюсь, вижу только один возможный сценарий победы Испании — это перевернуть события на последних минутах матча. Должен произойти какой-то вау-эффект на последней минуте