"Вау-эффект на последней минуте": Экстрасенс дала прогноз на финал Евро-2024
Экстрасенс Блэкмун назвала возможного победителя Евро-2024
Альваро Мората (сборная Испании), Джуд Беллингем (сборная Англии), Вирджил ван Дейк (сборная Нидерландов). Обложка © ТАСС / ЕРА, ЕРА, АР
14 июля завершится Чемпионат Европы по футболу, на берлинском стадионе "Олимпиаштадион" состоится финальный матч. В нём сыграют сборная Испании и победитель пары Нидерланды — Англия. Life.ru решил выяснить, кто же станет чемпионом Евро, у экстрасенса Аделины Блэкмун.
По её словам, сегодняшний полуфинал Нидерланды – Англия будет очень тяжёлым и судьбу игры может решить буквально один мяч: очень ровно будут идти команды. Однако, по ощущениям Блэкмун, победителем выйдут именно голландские футболисты: они имеют большие шансы на успех.
В финале вообще интересно. Все пророчат победу Испании, только эта победа возможна случайным образом, будет у них шанс взять эту победу, но победителем у меня больше Нидерланды идут. Сборная, от которой никто ничего не ждал! Повторюсь, вижу только один возможный сценарий победы Испании — это перевернуть события на последних минутах матча. Должен произойти какой-то вау-эффект на последней минуте
А 9 июля прошёл первый полуфинальный матч, в котором сборная Испании победила команду Франции и стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу. Встреча проходила в Мюнхене и завершилась со счётом 2:1. Кстати, в этом матче был забит самый "молодой" гол европейских турниров, его автором стал 16-летний испанец Ламин Ямаль. А французы теперь едут домой, ведь матчей за третье место на ЧЕ нет.