Испания вынесла Францию и сыграет в финале Евро-2024

Сборная Испании победила команду Франции и стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу. Встреча проходила в Мюнхене и завершилась со счётом 2:1.

Первый гол забили французы, его автором уже на 8-й минуте стал Рандаль Коло Муани. Испанцы отыгрались уже скоро: на 21-й минуте Ламин Ямаль стал автором самого молодого гола в истории чемпионатов Европы, а на 25-й Дани Ольмо вывел команду вперёд. В итоге соперникам больше не удалось поразить ворота друг друга.