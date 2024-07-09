Испания вынесла Францию и сыграет в финале Евро-2024
Испания победила Францию и стала первым финалистом Евро-2024
Автор победного гола испанцев Дани Ольмо. Обложка © X / UEFA EURO 2024
Сборная Испании победила команду Франции и стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу. Встреча проходила в Мюнхене и завершилась со счётом 2:1.
Первый гол забили французы, его автором уже на 8-й минуте стал Рандаль Коло Муани. Испанцы отыгрались уже скоро: на 21-й минуте Ламин Ямаль стал автором самого молодого гола в истории чемпионатов Европы, а на 25-й Дани Ольмо вывел команду вперёд. В итоге соперникам больше не удалось поразить ворота друг друга.
В финале, который пройдёт 14 июля в Берлине, Испания сыграет либо со сборной Англии, либо с командой Нидерландов.
Ранее Life.ru рассказывал, что разгневанный тренер сборной Германии устроил скандал судье после матча с Испанией. Поводом стали некоторые решения рефери, в частности, не поставленный пенальти после попадания мяча в руку игрока испанцев. Немецкие болельщики тем временем потребовали переигровки.