В полуфинале Евро-2024 забили самый "молодой" гол Европы

В полуфинале чемпионата Европы 2024 года между сборными Испании и Франции был забит самый "молодой" гол европейских турниров. Его автором стал испанец Ламин Ямаль.

Нападающий поразил ворота соперников на 21-й минуте. На этот момент ему 16 лет и 362 дня. Ямаль превзошёл рекорд швейцарского нападающего Йохана Фонлантена, который в 2004 году в игре с Францией (1:3) забил гол в возрасте 18 лет и 141 дня.