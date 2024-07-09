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9 июля, 19:38

В полуфинале Евро-2024 забили самый "молодой" гол Европы

Испанец Ямаль стал самым молодым автором гола на чемпионатах Европы

Ламин Ямаль в момент голевого удара в игре с Францией. Обложка © X / UEFA EURO 2024

Ламин Ямаль в момент голевого удара в игре с Францией. Обложка © X / UEFA EURO 2024

В полуфинале чемпионата Европы 2024 года между сборными Испании и Франции был забит самый "молодой" гол европейских турниров. Его автором стал испанец Ламин Ямаль.

Нападающий поразил ворота соперников на 21-й минуте. На этот момент ему 16 лет и 362 дня. Ямаль превзошёл рекорд швейцарского нападающего Йохана Фонлантена, который в 2004 году в игре с Францией (1:3) забил гол в возрасте 18 лет и 141 дня.

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Ранее Life.ru рассказывал, что около 320 тысяч фанатов сборной Германии требуют переигровки матча с Испанией. Всему виной стали решения английского арбитра Энтони Тейлора.

Артур Лапсаков
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