В полуфинале Евро-2024 забили самый "молодой" гол Европы
Испанец Ямаль стал самым молодым автором гола на чемпионатах Европы
Ламин Ямаль в момент голевого удара в игре с Францией. Обложка © X / UEFA EURO 2024
В полуфинале чемпионата Европы 2024 года между сборными Испании и Франции был забит самый "молодой" гол европейских турниров. Его автором стал испанец Ламин Ямаль.
Нападающий поразил ворота соперников на 21-й минуте. На этот момент ему 16 лет и 362 дня. Ямаль превзошёл рекорд швейцарского нападающего Йохана Фонлантена, который в 2004 году в игре с Францией (1:3) забил гол в возрасте 18 лет и 141 дня.
Ранее Life.ru рассказывал, что около 320 тысяч фанатов сборной Германии требуют переигровки матча с Испанией. Всему виной стали решения английского арбитра Энтони Тейлора.