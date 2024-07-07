Сотни тысяч немцев требуют переигровки матча с Испанией из-за англичанина

Около 320 тысяч болельщиков сборной Германии по футболу оставили подписи в петиции с требованием переиграть матч против Испании в рамках Евро-2024. Об этом рассказывает портал Sky Sport Deutschland.

Всё дело в том, что английский арбитр Энтони Тейлор не назначил пенальти в ворота испанцев во втором тайме дополнительного времени за игру рукой Марка Кукурельи. Немецких болельщиков не устроило данное решение. При этом испанцы тоже недовольны действиями судьи, так как они хотели удаления игрока сборной ФРГ Тони Крооса из-за грубого фола на Педри, в результате чего тот пропустит концовку турнира.