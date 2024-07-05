Испания оставила хозяев Евро-2024 без полуфинала

Сборная Испании по футболу победила команду Германии в четвертьфинале чемпионата Европы. Матч прошёл в Штутгарте и завершился в дополнительное время со счётом 2:1.

Испанцы могли закончить всё в основное время благодаря голу Дани Ольмо на 51-й минуте, однако Флориан Вирц спас хозяев турнира, сравняв счёт на 89-й. Матч шёл к серии пенальти, однако точный удар головой на 119-й нанёс Микель Мерино. Немцы бросились отыгрываться, но не смогли ещё раз поразить ворота соперника.