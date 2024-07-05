Испания оставила хозяев Евро-2024 без полуфинала
Испания в допвремя победила Германию и вышла в полуфинал Евро-2024
Автор голевой передачи Ламин Ямаль и автор гола испанцев Дани Ольмо. Обложка © X / UEFA EURO 2024
Сборная Испании по футболу победила команду Германии в четвертьфинале чемпионата Европы. Матч прошёл в Штутгарте и завершился в дополнительное время со счётом 2:1.
Испанцы могли закончить всё в основное время благодаря голу Дани Ольмо на 51-й минуте, однако Флориан Вирц спас хозяев турнира, сравняв счёт на 89-й. Матч шёл к серии пенальти, однако точный удар головой на 119-й нанёс Микель Мерино. Немцы бросились отыгрываться, но не смогли ещё раз поразить ворота соперника.
Таким образом, Испания вышла в полуфинал турнира, который проходит в Германии, где встретится с победителем матча сборных Португалии и Франции. Стоит отметить, что испанцам не поможет защитник Дани Карвахаль, который получил красную карточку за две жёлтые и пропустит полуфинал.
Ранее Life.ru рассказывал, что сборная Турции отметила победу над Австрией в 1/8 финала 300 порциями кебаба. На большой обед было приглашено около 150 человек, в том числе персонал сборной, сотрудники службы безопасности, полиция и работники отеля. У команды, однако, есть повод для грусти: в четвертьфинале ей не поможет автор дубля в ворота австрийцев Мерих Демирал, дисквалифицированный на два матча из-за политического жеста.